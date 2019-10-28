Начата постройка головного французского фрегата типа FDI

24 октября 2019 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане состоялась церемония первой резки стали для головного французского многоцелевого фрегата нового поколения Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention). Передача корабля ВМС Франции запланирована на конец 2023 года.

Церемония первой резкой стали для головного французского многоцелевого фрегата нового поколения Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане, 24.10.2019 (с) Naval Group

На церемонии присутствовали министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли, глава французского Генерального управления вооружений (DGA) Жюль Барре, начальник штаба (командующий) ВМС Франции адмирал Кристоф Празук и командующий ВМС Греции адмирал Николаос Цаонис. Корабль получил название в честь адмирала Пьера-Алексиса Ронарша (1865 - 1940), который был в годы Первой мировой войны получившим большую славу командиром Морской стрелковой бригады, а затем командующим французскими морскими силами на Атлантическом побережье, а в 1919-1920 годах - начальником штаба (командующим) французского флота.

Всего ВМС Франции планируют ввести в строй с 2023 по 2029 годах пять фрегатов типа FDI для замены в составе флота пяти фрегатов типа La Fayette. Четыре следующих фрегата типа FDI, после головного, как сообщается, также должны получить названия в честь французских адмиралов ХХ столетия - Amiral Louzeau, Amiral Castex, Amiral Nomy и Amiral Cabanier.

Фрегаты типа FDI представляют собой корабли меньшего размера, чем строящиеся сейчас для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI составляет 4500 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 18 м. Энергетическая установка дизельная (четыре дизеля общей мощностью 42900 л.с.), наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI должно включать восемь пусковых установок ПКРК MBDA Exocet MM40 Block 3С, 16 установок вертикального пуска ЗРС Aster 15/30, одну 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки, четыре 324-мм торпедных аппарата, в ангаре обеспечено базирование вертолета NH90 Cayman, а также БЛА. В состав радиоэлектронного вооружения войдут новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 c АФАР в интегрированной мачте, АСБУ SETIS, подкильная ГАС Kingklip Mk 11 и буксируемая ГАС CAPTAS 4, комплекс связи Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS и комплекс РЭБ SENTINEL.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA, и, как предполагается, может сыскать успех на мировом рынке по сравнению с более дорогими фрегатами типа FREMM. 10 октября 2019 года Греция подписала меморандум о взаимопонимании относительно приобретения двух фрегатов данного типа.

Облик французского многоцелевого фрегата нового поколения типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) (с) Naval Group