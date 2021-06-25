Кому Афины отдадут предпочтение

США планируют победить в греческом тендере на поставку новых фрегатов

Средиземное море на протяжении многих столетий остается одним из важнейших узловых регионов в военно-морской деятельности ведущих стран мира. Естественно, что расположенные в его бассейне государства стремятся поддерживать свои военно-морские силы на высоком – и численно, и качественно – уровне.

Одно из таких государств – Греция. Она располагает крупным военным флотом, однако основной ударный костяк составляют преимущественно боевые корабли постройки прошлого века.

Причем если с подводными лодками проблему удалось частично решить за счет модернизации субмарин старой постройки, вошедших в боевой состав флота еще до 1981 года, и закупки серии из четырех новых подлодок, построенных по немецкому проекту 214, а флот корветов получил пополнение (заказаны восемь ракетных катеров типа «Руссен» или «Супер Вита» британского проекта, которые потихоньку пополняют боевой состав флота с 2005 года, а имевшиеся на вооружении прошли модернизацию), то с фрегатами, составляющими ядро надводных сил ВМС Греции, ситуация обстоит существенно хуже.

Дело в том, что все 13 кораблей этого класса построены и вошли в боевой состав флота до начала XXI века. Причем девять – и вовсе постройки 1970–1980-х годов, а самому старому из них в этом году стукнет 43 года!

«Модернизация флота – одна из их (греков. – В.Щ.) первоочередных задач, – отмечает в связи с этим в интервью ресурсу USNI News вице-президент компании Lockheed Martin по международной стратегии и развитию бизнеса Том Роуден. – В настоящее время они располагают четырьмя фрегатами типа МЕКО и рядом других различных патрульных кораблей, которые эксплуатируются очень интенсивно». Почему вдруг вопросы военно-морского строительства взялся комментировать представитель компании Lockheed Martin, станет ясно чуть далее.

Принимая во внимание, что практически все крупные боевые надводные корабли национального флота активно эксплуатируются на протяжении многих лет и по ряду параметров уже не отвечают полностью современным требованиям ведения войны на море, а также учитывая рост напряженности в Средиземноморском регионе, фиксируемый в последние годы (во многом за счет вспыхнувшего вновь Ближнего Востока), греческие адмиралы решительно приступили к модернизации ядра надводных сил своего флота.

Согласно имеющимся на сегодня планам, командование ВМС Греции твердо намерено приобрести партию из четырех новых фрегатов УРО водоизмещением около 4 тыс. т, что позволит в два раза нарастить численность боевых кораблей этого класса, которые можно считать соответствующими всем или большинству современных требований.

В связи с этим примечательно, что, как следует из недавно появившейся информации, одним из фаворитов конкурса по этой программе считается многоцелевой вариант американского литорального боевого корабля (Littoral Combat Ship, сокращенно ЛБК / LCS). Впрочем, не все так однозначно.

Три корпуса не всегда лучше

В настоящее время ВМС США располагают 26 литоральными боевыми кораблями, но первые три из них планируется списать «на иголки» уже в сентябре 2021 года. То есть всего 13 лет спустя после начала их службы.

Причины – как технического плана, связанные с работой бортовых систем, в первую очередь главной энергоустановки, так и концептуального: ожидания американских адмиралов оказались существенно выше суровой реальности. Не удалось обеспечить и полноценную модульность: ряд целевых модулей вообще не готов, остальные не лишены недостатков.

Данные боевые надводные корабли, которые в ВМС США с некоторых пор принято классифицировать как «фрегаты», строятся по двум существенно отличным друг от друга конструктивным вариантам.

Первый тип – «Индепенденс» – корабль, построенный по конструктивному типу «тримаран». Это именно его назвал «чудом инженерной мысли» исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Харкер на церемонии ввода в боевой флот очередного корабля такого типа – «Окленд» (USS Oakland, LCS-24).

«Теперь у нас есть завершенный постройкой боевой корабль, который готов к вводу в строй, – отметил господин Харкер. – Этот корабль – чудо инженерной мысли, он расширит наши возможности для решения любой задачи в океанской зоне, действуя от берега и до берега».

Второй тип литорального боевого корабля – «Фридом» – корабль классической однокорпусной конструктивной схемы, опробованной флотом многие столетия.

Вот его-то в рамках своей программы Hellenic Future Frigate, что можно перевести с английского как «Греческий перспективный фрегат», и намерено приобрести командование ВМС Греции.

Точнее, речь идет о приобретении корабля не чистого типа «Фридом», а спроектированного на его базе многоцелевого варианта, отличающегося в первую очередь более мощным и разнообразным вооружением, позволяющим ему решать более широкий круг задач.

Такой вариант ЛБК получил обозначение Multi-Mission Surface Combatant, что можно перевести с английского как «Многоцелевой надводный боевой корабль». Он уже несколько лет предлагается компанией Lockheed Martin потенциальным зарубежным заказчикам.

Многоцелевая модификация

Многоцелевой вариант ЛБК типа «Фридом» был разработан во многом с учетом требований Королевских ВМС Саудовской Аравии, командование которых в то время как раз активно подыскивало проект такого корабля для обновления своих надводных сил.

Его вооружение включает подпалубную установку вертикального пуска типа Mk41 на восемь ячеек (в первую очередь для применения зенитных управляемых ракет RIM-162 ESSM), восемь противокорабельных ракет RGM-84 «Гарпун» Block II, одну 57-мм артустановку, торпеды, один многоцелевой вертолет корабельного базирования (для него предусмотрен ангар), радиолокационную станцию класса 4D для обнаружения воздушных и надводных целей и достаточно мощный гидроакустический комплекс.

В настоящее время постройку этих кораблей осуществляет судоверфь компании Fincantieri Marinette Marine, которая входит в состав крупной итальянской промышленной группы Fincantieri и расположена в Маринетте в штате Висконсин (итальянская компания получила контроль над этим предприятием в 2009 году). Именно здесь строятся также и ЛБК типа «Фридом» для ВМС США.

Стоимость четырех кораблей и всего сопутствующего оборудования составляет внушительную сумму – около 11,25 млрд долл.

Намерение приобрести такие же корабли выражал одно время Израиль, но затем все же решил отдать предпочтение другому проекту.

Согласно имеющейся информации, командование ВМС США, через которое, видимо, и будет осуществляться данный контракт в рамках программы Foreign Military Sales («Продажа вооружений зарубежным странам»), получило запрос от греческих коллег в марте 2021 года.

В запросе содержались следующие требования:

– построить для греческих ВМС четыре новых фрегата УРО;

– выполнить модернизацию стоящих на вооружении ВМС Греции фрегатов типа «Гидра» (Hydra) – так именуются четыре корабля типа МЕКО 200HN (от Hellenic Navy – ВМС Греции), построенные в 1990-е годы (Lockheed Martin предлагает модернизировать их с установкой на корабли БИУС COMBATSS 21

– варианта многоцелевой системы оружия «Иджис»);

– обеспечить «временное решение» на тот период, пока фрегаты типа «Гидра» будут проходить модернизацию;

– обеспечить доступ специалистов к программе американского фрегата УРО нового поколения типа «Констеллейшн» (Constellation-class, FFG-62), которая в настоящее время осуществляется в интересах ВМС США.

Возможно, у многих возникнет вопрос об обеспечении «временного решения» на время отсутствия ремонтируемых фрегатов типа «Гидра». Здесь все просто: греческому флоту на время отсутствия модернизируемых «Гидр» и еще не построенных новых фрегатов нужно как-то решать боевые задачи, а потому требуется, как говорилось в «Зеленом фургоне», взять «во временное пользование» несколько боевых кораблей.

В случае с американцами это может быть передача в такое пользование нескольких ЛБК из боевого состава ВМС США. Кстати, это вполне могут быть те корабли, которые американские адмиралы планируют списать в текущем году.

В настоящее время предусматривается постройка головного фрегата нового типа в Италии, а остальных – в Греции. В том случае если детище компании Lockheed Martin победит на конкурсе, в котором, по данным ресурса Naval News, участвуют еще пять компаний.

Конкуренты и их проекты

Главными конкурентами американцев могут стать консорциум из европейских компаний Naval Group, Thales и MBDA, а также британская компания Babcock.

Европейцы предлагают на тендер проект фрегата УРО типа «Бельхарра» (Belharra), который также известен как проект FDI – от Fregate de Defense et d‘Intervention, что в дословном переводе с французского означает «фрегат для обороны и вмешательства».

Данные корабли водоизмещением 4,5 тыс. т в настоящее время в количестве пяти единиц строятся для ВМС Франции. Они должны заменить в боевом составе флота Пятой Республики уже порядком устаревшие фрегаты типа «Лафайет» (La Fayette). Первый корабль, постройка которого идет с 2019 года, должен достичь состояния полной боеготовности к 2024 или 2025 году.

Примечательно, что в 2019 году в прессе появилась информация, что Афины ведут переговоры с Парижем о покупке двух таких фрегатов УРО, но подписанное в октябре того года соглашение о намерениях так и осталось соглашением о намерениях.

Британские корабелы предлагают греческим адмиралам проект фрегата УРО «Тип 31» (также известен как проект Arrowhead 140), который в настоящее время строится для Королевских ВМС Великобритании. Планируется, что в 2021–2027 годах флот Туманного Альбиона пополнится пятью такими кораблями, которые обойдутся бюджету в 1,98 млрд фунтов стерлингов (постройка пяти кораблей – 1,25 млрд фунтов стерлингов, остальное – вооружение и оборудование). «Тип 31» – покрупнее французского и американского, его водоизмещение – около 5700 т.

Среди остальных участников тендера можно также отметить проект нового фрегата УРО типа SIGMA 11515, предложенный нидерландской компанией Damen. Данный корабль пока существует только в виде проекта, а в конструктивном плане он представляет собой, как сообщил ресурсу Naval News менеджер по поддержке продаж военно-морской техники компании Damen Naval Питер Хейбоэр, «эволюцию (фрегата проекта) SIGMA 10514, уже находящегося на вооружении нескольких военно-морских флотов».

Стоимость постройки каждого из четырех кораблей на греческих верфях обойдется, по словам Питера Хейбоэра, в 600 млн евро. Причем в качестве «промежуточного решения» нидерландская сторона предлагает передать два своих фрегата УРО типа «Карел Дорман» (Karel Doorman) и быстро построить еще два фрегата УРО проекта SIGMA 10514.

Принимает участие в греческом тендере и немецкая компания Thyssen Krupp Marine Systems, которая предложила модернизированный вариант фрегата УРО семейства МЕКО – A200NG или MEKO A300. Впрочем, теперь это аутсайдер – вряд ли греческие адмиралы еще раз приобретут корабли этого семейства. Скорее всего их внимание привлечет проект, созданный другой группой корабелов.

Примечательно, что в списке участников конкурса на перспективный греческий фрегат числится и итальянская компания Fincantieri, которая, как мы уже знаем, косвенно участвует в предложении американцев. Конкретный проект итальянцев пока не называется (кое-кто указывает на фрегат УРО типа FREMM, однако он существенно крупнее всех остальных и выбивается из требований заказчика), но скорее всего это предложение является техническим и резервным: на тот случай, если что-то пойдет не так с главным проектом – многоцелевым вариантом ЛБК типа «Фридом», головной корпус которого должен строиться, как утверждается, в Италии.

Впрочем, американские корабелы и военные все-таки надеются, что Афины отдадут предпочтение их военно-морской продукции.

«Греция уже инвестировала более 1 млрд долл. в вооружение и возможности, предлагаемые ВМС США, включая модернизированные (самолеты БПА) Р-3В и (корабельные вертолеты) MH-60R, – отмечает в связис этим военный атташе США в Греции кэптен Тимоти Кеттер. – Предложение ВМС США в рамках проекта «Греческий перспективный фрегат», которое основано на межправительственном соглашении, поможет консолидировать текущие военные инвестиции Греции и обеспечить (ВМС Греции) самые современные военно-морские возможности в регионе».

Что ж, как принято говорить в таких случаях: поживем – увидим.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, писатель.