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Греция подписала контракт на приобретение 18 французских истребителей Dassault Rafale

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25 января 2021 года в Афинах генеральный директор по закупкам и инвестициям министерства национальной обороны Греции Теодорос Лагиос и глава французской компании Dassault Aviation Эрик Траппье подписали контракт на поставку военно-воздушным силам Греции 18 истребителей Dassault Rafale. Контракт был подписан в присутствии министра национальной обороны Греции Николаоса Панайотопулоса и министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Истребитель Dassault Rafale (с) Dassault Aviation

Из 18 приобретаемых Грецией истребителей Rafale, 12 будут переданы из наличия ВВС Франции (при этом предполагается, что для компенсации поставленных в Грецию для ВВС Франции затем будут заказаны 12 новых самолетов), а шесть будут самолетами новой постройки Dassault Aviation серии F3-R. Поставки намечены в течении 26 месяцев с момента подписания контракта и должны быть начаты летом 2021 года, контракт включает также пакет технической и сервисной поддержки сроком на 4,5 года.

Согласно данным, представленным правительством Греции в греческий парламент во время парламентского утверждения планируемой сделки 14 января, стоимость контракта составляет 2,4 млрд евро, а поставки истребителей Rafale для ВВС Греции планируется произвести тремя партиями:

• Первые шесть самолетов из наличия ВВС Франции к июню 2021 года (в течении шести месяцев с момента подписания контракта);

• шесть самолетов новой постройки на 20-й месяц с момента подписания контракта (то есть к сентябрю 2022 года);

• Последние шесть самолетов из наличия ВВС Франции должны быть получены на 26-м месяце с момента подписания контракта (в марте 2023 года).

Греция является традиционным получателем французских истребителей производства Dassault Aviation в порядке линии на диверсификацию источников оборонных закупок. В 1974 году Греция приобрела 40 истребителей Mirage F.1, в 1985 году - 40 истребителей Mirage 2000, и в 2000 году - 15 истребителей Mirage 2000-5.

Также Греция ведет переговоры с Францией относительно приобретения новых фрегатов, ориентируясь на проект BELH@RRA - предлагаемого французскм судостроительным объединением Naval Group экспортный вариант новых французских фрегатов типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention, типа Amiral Ronarc'h). В октябре 2019 года Греция уже подписала с Naval Group меморандум о взаимопонимании относительно приобретения двух фрегатов данного типа. Конкретные переговоры о приобретении Грецией французских фрегатов должны были быть проведены 25 января 2021 года в Афинах министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли, но их результаты пока не сообщались.

Церемония подписания греческой и французской сторонами контракта на поставку военно-воздушным силам Греции 18 истребителей Dassault Rafale. Афины, 25.01.2021 (с) Dassault Aviation

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Страны
Греция
Лаос
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
Компании
Dassault
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