Греция приобретает во Франции три фрегата типа FDI

28 сентября 2021 года в Париже министр обороны Греции Николас Панайотопулос подписал с генеральныи директором французского судостроительного объединения Naval Group Пьером Эриком Поммелле и генеральным директором европейского ракотного объединения MBDA Эриком Беранже меморандум о взаимопонимании относительно поставки военно-морским силам Греции трех фрегатов нового французского типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention, вариант для Греции обозначается FDI HN) с опционом на еще один корабль, а также вооружения для них. Твердый контракт предполагаемой стоимостью около 3 млрд евро, включая пакет технической поддержки сроком на три года, должен быть заключен до конца года.

Изображение фрегата типа FDI HN для ВМС Греции (с) Naval Group

Меморандум был подписан в развитие соглашения о стратегическом партнерстве двух стран, провозглашенного в тот же день после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Фрегаты типа FDI представляют собой новый проект "среднего" многоцелевого фрегата для ВМС Франции, разработанного для замены во французском флоте пяти фрегатов типа La Fayettе. ВМС Франции заказали пять фрегатов типа FDI, головной из которых Amiral Ronarc'h был начат строительством в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане 24 октября 2019 года. Его передача на заводские ходовые испытания ожидается к концу 2022 года с передачей ВМС Франции в концу 2024 года. Пятый корабль должен быть сдан французскому флоту в 2029 году.

Сообщается, что все три заказываемых Грецикй фрегата также должны быть построены Naval Group в Лориане, причем первые два должны быть сданы уже в 2025 году, а третий - в 2026 году. Это, как ожидается, приведет к сдвигу на год (на 2026 и 2027 годы) сроков сдачи второго и третьего фрегатов типа FDI для французского флота.

Фрегаты типа FDI представляют собой корабли меньшего размера, чем строившиеся для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI для ВМС Франции составляет 4500 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 18 м. Энергетическая установка дизельная (четыре дизеля общей мощностью 42900 л.с.), наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI для ВМС Франции должно включать восемь пусковых установок ПКРК MBDA Exocet MM40 Block 3С, 16 установок вертикального пуска ЗРС Aster 15/30, одну 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки, четыре 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед MU90, в ангаре обеспечено базирование вертолета NH90 Cayman, а также БЛА. Сообщается, что в варианте FDI HN греческие корабли будут иметь не 16, а 32 установки вертикального пуска ЗРС, причем только для ракет Aster 30 Block 1. Кроме того, предполжительно, греческие корабли дополнительно получат ЗРК самообороны RAM американского производства.

В состав радиоэлектронного вооружения французских кораблей типа FDI войдут новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 c АФАР в интегрированной мачте, АСБУ SETIS, подкильная ГАС Kingklip Mk 11 и буксируемая ГАС CAPTAS 4, комплекс связи Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS и комплекс РЭБ SENTINEL. В греческом варианте этот набор, видимо, претерпит некоторые изменения.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group на мировом рынке в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA. ВМС Греции с самого начала проявли интерес к этому проекту и в октябре 2019 года подписали первый меморандум о взаимопонимании относительно приобретения двух фрегатов данного типа, а командующий ВМС Греции адмирал Николаос Цаонис присутствовал на церемонии первой резки стали для головного французского фрегата этого типа Amiral Ronarc'h в Лориане. Однако в последующем ВМС Греции устроили тендерный процесс по выбору нового фрегата, в котором претендентами также выступали проекты Fincantieri FREMM, Damen SIGMA 11515, Lockheed Martin HF2 (вариант корабля LCS типа Freedom) и Babcock Arrowhead 140. Реально, видимо, тендер был скорее формальностью и использовался для улучшения переговорных позиций с французской стороной.

Греческие СМИ ранее сообщали, что в готовящийся пакет контрактов с Францией, помимо трех фрегатов типа FDI, должны были войти также три корвета типа Gowind (с постройкой их при французском содействии на греческой верфи в Скараманге) и шесть дополнительных истребителей Dassault Rafale (в дополнение к 18 Rafale, заказанным Грецией в январе), но в итоге соглашения по этим двум позициям пока подписаны не были.

Изображение фрегатов типа FDI HN для ВМС Греции (с) Naval Group