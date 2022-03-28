Греция подписала контракт на закупку французских фрегатов FDI HN

ЦАМТО, 25 марта. В соответствии с двусторонним соглашением о стратегическом оборонном сотрудничестве, заключенным в сентябре 2021 года, власти Греции подписали с Naval Group два контракта на поставку трех фрегатов FDI HN (класс Belharra).

Контракты были подписаны 24 марта в Афинах генеральным директором Главного управления оборонных инвестиций и вооружений вице-адмиралом (в отставке) Аристидисом Алексопулосом и главным исполнительным директором французской судостроительной компании Naval Group Пьером Эриком Поммелле в присутствии министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Как планируется, поставка фрегатов будет выполнена в короткие сроки: первые два – в 2025 году, третий – в 2026 году. Соглашение также содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракты также включают поставку торпед MU-90 и ложных целей CANTO.

Как сообщал ЦАМТО, 28 сентября 2021 года министр обороны Греции Никос Панайотопулос, главный исполнительный директор французской судостроительной компании Naval Group Пьер Эрик Поммелле и генеральный директор MBDA Эрик Беранжер подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий начало переговоров о поставке ВМС Греции трех новых многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy), а также сопутствующего оборудования и вооружений.

В декабре 2021 года Министерство обороны Греции заявило, что решение правительства о покупке трех французских фрегатов Belharra на сумму около 3 млрд. евро (3,51 млрд. долл.) является окончательным. По сути, Греция отказалась от предложения США о поставке четырех многоцелевых надводных боевых кораблей стоимостью 6,9 млрд. долл., наряду с модернизацией имеющихся кораблей класса Meko на сумму 2,5 млрд. долл.

Парламент Греции 15 февраля 2022 года одобрил подписание соглашения на сумму 3 млрд. евро на поставку трех новых фрегатов FDI HN французского производства.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную и противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, поддержку операций ССО. Он будет оснащен современными датчиками, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оснащена датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град. FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD. Максимальная расчетная скорость – 27 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 125 человек + 28 пассажиров.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU-90 разработки Naval Group, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 тонн, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту сможет разместиться группа ССО с двумя десантными катерами.