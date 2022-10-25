Naval Group приступила к строительству корпуса головного фрегата FDI HN для ВМС Греции

ЦАМТО, 24 октября. Французская компания Naval Group сообщила о состоявшейся 21 октября в сухом доке верфи в Лорьяне закладке первого блока головного многоцелевого фрегата FDI HN (класс Belharra) для ВМС Греции.

В мероприятии принял участие начальник генерального штаба ВМС Греции вице-адмирал Стилианос Петракис.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции одобрил подписание соглашения на поставку трех французских многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy) общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.) в феврале 2022 года.

В Афинах 24 марта 2022 года генеральный директор Главного управления оборонных инвестиций и вооружений вице-адмирал (в отставке) Аристидис Алексопулос и главный исполнительный директор Naval Group Пьер Эрик Поммелле подписали контракты на поставку трех фрегатов FDI HN. Соглашение содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракты также включают поставку торпед MU90 и ложных целей CANTO.

Как планируется, поставка построенных в Лорьяне кораблей будет выполнена в короткие сроки: первые два – в 2025 году, третий – в 2026 году. Сейчас в стадии строительства находятся два фрегата для ВМС Греции.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, поддержку операций ССО.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек плюс 28 десантников.

Фрегат будет оснащен современным оборудованием, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оснащена датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град. FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU90 разработки Naval Group, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 т, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту сможет размещаться отряд ССО с двумя десантными катерами.