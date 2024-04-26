Пленный ВСУ рассказал о неэффективности средств РЭБ западного производства

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства на фронте оказались неэффективными против российских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил пленный украинский военнослужащий Илья Кальдиков.

"Я [на фронте] ставил антидроновое заграждение. Начал работать танк, потом начались сбросы с дронов. Машинку эту (средство РЭБ - прим. ТАСС) повредило в итоге. Я ее занес внутрь [в блиндаж]. И тут внутрь еще залетает дрон и пара гранат. <...> Это была западная какая-то машинка. Но она оказалась совсем менее эффективна, чем от нее ожидалось. Дрончики так же работали, делали сбросы. Разницы нет. Действие этого сундучка я не увидел", - сказал Кальдиков.

По его словам, данные сослуживцев свидетельствуют о том, что это оборудование показало низкие результаты и на других участках фронта.

Ранее Кальдиков сообщил ТАСС, что служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ. На фронт мужчина, работавший цирковым дрессировщиком, попал из-за отсутствия "брони от мобилизации" и подозрений в связи с российскими коллегами. Кальдиков сдался в плен в середине апреля в районах сел Тоненькое и Орловка на авдеевском направлении. В общей сложности на фронте провел несколько дней.