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ТАСС

Пленный ВСУ рассказал о неэффективности средств РЭБ западного производства

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Применение БПЛА
Применение БПЛА.
Источник изображения: lenta.ru

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства на фронте оказались неэффективными против российских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил пленный украинский военнослужащий Илья Кальдиков.

"Я [на фронте] ставил антидроновое заграждение. Начал работать танк, потом начались сбросы с дронов. Машинку эту (средство РЭБ - прим. ТАСС) повредило в итоге. Я ее занес внутрь [в блиндаж]. И тут внутрь еще залетает дрон и пара гранат. <...> Это была западная какая-то машинка. Но она оказалась совсем менее эффективна, чем от нее ожидалось. Дрончики так же работали, делали сбросы. Разницы нет. Действие этого сундучка я не увидел", - сказал Кальдиков.

По его словам, данные сослуживцев свидетельствуют о том, что это оборудование показало низкие результаты и на других участках фронта.

Ранее Кальдиков сообщил ТАСС, что служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ. На фронт мужчина, работавший цирковым дрессировщиком, попал из-за отсутствия "брони от мобилизации" и подозрений в связи с российскими коллегами. Кальдиков сдался в плен в середине апреля в районах сел Тоненькое и Орловка на авдеевском направлении. В общей сложности на фронте провел несколько дней. 

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