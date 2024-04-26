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ЦАМТО

Пентагон подтвердил тайную передачу Украине ракет ATACMS

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ATACMS
ATACMS.
Источник изображения: Mike Mareen/Shutterstock

ЦАМТО, 25 апреля. Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", заявили "РИА Новости" в Минобороны США.

"Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные ОТР ATACMS. В феврале он (президент США – прим. ред.), не афишируя, отдал распоряжение команде по национальной безопасности направить ATACMS для использования в пределах суверенной украинской территории", – утверждает представитель ведомства.

По его словам, эти ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, а в апреле их доставили на Украину.

В Пентагоне пояснили, что данные о поставках не разглашались по просьбе киевских властей.

О применении в ВСУ ракет ATACMS российская сторона говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

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Страны
США
Украина
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