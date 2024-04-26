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Вестник Мордовии

"РГ: русское оружие": бронемашина на базе танка Abrams стала российским трофеем

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Российские бойцы сумели эвакуировать в тыл трофейную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle на базе основного боевого танка Abrams.

Как сообщает проект "Российской газеты" "РГ: русское оружие", подобная техника служит для расчистки путей движения войсковых подразделений. Небольшое число было придано 47-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ "Магура". Известно о потере двух таких 80-тонных "инженерных танков", и, по всей видимости, один стал нашим трофеем.

Всего ВСУ получили несколько машин. Как минимум, две из них были повреждены ударами ВС РФ и брошены экипажами. Судя по всему, теперь одна из них стала трофеем.

По всей видимости, этот образец станет еще одним экспонатом выставки трофейной техники, которая начнет работу 1 мая на Поклонной горе в Москве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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