Шойгу прибыл в Астану с рабочим визитом

Шойгу прибыл в Астану для встречи с министрами обороны стран ШОС

МОСКВА, 25 апреля/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС", – говорится в сообщении.

В совещании примут участие министры обороны государств, входящих в ШОС, а также генеральный секретарь организации, директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в качестве наблюдателя, уточнили в ведомстве.

Кроме того, "на полях" совещания Шойгу проведет двухсторонние встречи с коллегами из государств- участников объединения.

Радио Sputnik ранее сообщило, когда президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Китай.