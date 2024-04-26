США решили задушить Россию "поясом смерти". Не вышло (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: США не смогли задушить Россию, ее победа на Украине изменит историю

Башар Асад заявил, что победа России на Украине исправит ход истории, который США подстраивают лишь под собственное процветание. Автор статьи для Cumhuriyet согласен с мнением сирийского лидера и отмечает – Запад своей агрессией вынуждает Москву действовать решительно.

Мехмет Али Гюллер

Президент Сирии Башар Асад провел важный анализ ситуации в мире и регионе. Сирийский лидер, побеседовавший с российским государственным телевидением, сделал следующие три вывода:

специальная военная операция России на Украине не изменит, а исправит ход истории. Россия исправляет то, что натворили США. Россия в Сирии и на Украине сопротивляется вмешательству США во внутренние дела других стран. Россия укрепляет мировую стабильность в политической и военной сферах.

Давайте оценим этот анализ Асада.

Ход истории, которого так жаждали США

То, какого развития исторических событий хотят США, ни для кого не секрет. На протяжении 30 лет Америка писали об этом в стратегических документах и сама реализовала кое-планы в этом направлении: разделила Югославию, вторглась в Афганистан и Ирак, провела операции по дестабилизации в Ливии и Сирии.

И если бы Соединенные Штаты воплотили свои мечты в реальность, то сегодня Ирак и Сирия были бы разделены на множество частей по этнорелигиозному принципу, Иран – оккупирован, Турецкая Республика Северного Кипра – ликвидирована, а Россия отступала бы под атаками со стороны Восточной Европы и Кавказа.

Таким образом, выход России на поле боя в Сирии в 2015 году, а также осуществленное в 2022 году вмешательство в кризис на Украине, начавшийся в 2014 году, остановили желаемый Соединенными Штатами ход истории. Разумеется, все это имело место наряду с другими внутренними и внешними факторами.

США вмешались во внутренние дела Сирии и Украины

Соединенные Штаты, очевидно, вмешались во внутренние дела Сирии и Украины. Они откровенно пытались свергнуть Асада, развязали гражданскую войну в его стране, а сейчас продолжают воровать сирийскую нефть и продовольствие.

На Украине тоже все ясно. Тот факт, что США устроили там государственный переворот в 2014 году, даже нашел отражение в телевыступлениях Обамы. Опять же очевидно, что при координации ЦРУ с 2014-го по 2022-й год велась особая война против тех регионов Украины, где проживало русскоязычное население. В результате этой войны погибло более десяти тысяч человек.

Таким образом, заявление Асада о том, что "Россия в Сирии и на Украине сопротивляется вмешательству США во внутренние дела других стран", вполне уместно.

"Спецоперация исправит ход истории — не изменит ее, а именно исправит. Россия, как могучая держава, сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине",— заявил Башар Асад.

Операции по прорыву "пояса смерти"

США сразу после распада СССР начали глобальное наступление. Их атака с целью дезинтеграции Югославии была, с одной стороны, попыткой построить новую архитектуру европейской безопасности, а с другой – была направлена на оттеснение России. Москва в условиях того времени не могла активно противостоять данному процессу и наблюдала за тем, как Вашингтон вопреки обещаниям расширял НАТО и создавал "пояс смерти" вокруг нее. Можно даже сказать, что "капиталистическая Россия" на фоне агрессии США пошла на крупные уступки.

Когда Россию начали "колоть" оранжевыми революциями с запада и юга, она сказала: "Хватит".

Одним словом, Москва была вынуждена противостоять глобальной американской агрессии, потому что веревка на шее мешала ей дышать. В итоге Россия начала операции по прорыву удушающего кольца окружения в 2008 году на Кавказе, в 2015 году – в Сирии, а в 2022-ом – на Украине.

Лидеров нет, есть главы корпораций

Удача России заключалась в том, что окрепший Китай стал серьезным конкурентом Америки. Так начался процесс формирования многополярности, в ходе которого в противовес репрессивным институтам США создавались альтернативы. Благодаря этому ход истории, желаемый США, был остановлен. Отныне на развитие исторических событий начал влиять вес глобального большинства, а не развитого Запада / Севера, развивающегося Юга / Востока или богатого меньшинства.

В заключение давайте еще раз прислушаемся к Асаду. "Страны превратились в корпорации, а лидеры стран – в бизнесменов. Современные политики больше не мыслят стратегически, они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся, и больше не отвечают за свои слова, – справедливо замечает Асад. – На Западе нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы вести диалог".