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США признали прогресс Китая в развертывании разведывательных спутников

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Стивен Уайтинг. Фото: Annabelle Gordon - CNP / Globallookpress.com
Стивен Уайтинг. Фото: Annabelle Gordon - CNP / Globallookpress.com.

Генерал Уайтинг: Китай достиг серьезного прогресса в развертывании спутников

За последние шесть лет Китай достиг серьезного прогресса в развертывании на околоземной орбите разведывательных спутников, признал в ходе брифинга глава Космического командования Минобороны США генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По его словам, за последние шесть лет Китай в три раза увеличил числа разведывательных космических аппаратов, что привело к повышению летальности, точности и дальности действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «И это, очевидно, является поводом для беспокойства и тем, за чем мы очень внимательно следим», — сказал генерал.

В марте Уайтинг заявлял, что в космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США.

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Страны
Китай
Россия
США
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