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"Хирургическая точность". Западный генерал оценил успехи России на поле боя (IL Fatto Quotidiano, Италия)

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Марко Бертолини - итальянский генерал, с апреля 2017 года президент Национальной ассоциации десантников Италии
Марко Бертолини - итальянский генерал, с апреля 2017 года президент Национальной ассоциации десантников Италии.
Источник изображения: © AP Photo / Manish Swarup

Генерал Марко Бертолини: новые поставки оружия Украине мало что изменят

Оружия, которое бы обеспечило решительное преимущество на поле боя, не существует, заявил итальянский генерал Марко Бертолини в интервью FQ. Раньше много говорили о переданных ВСУ западных танках, но они себя не проявили. Российская армия наступает и делает успехи, подчеркнул военный.

Микела Яккарино (Michela A.G. Iaccarino)

Новые подарки для Киева: цифры фантастические. После того как США сменили курс и теперь готовы отправить украинцам помощь на 61 миллиард: ракетные комплексы “Стингер", противотанковые боеприпасы, артиллерия и системы ПВО, – премьер-министр Великобритании Риши Сунак также объявил о рекордном выделении трех миллиардов фунтов для воюющего союзника, добавив к ним еще 500 миллионов фунтов. В пакет британской помощи наряду с бронетехникой и дальнобойными ракетами также входят четыре миллиона фунтов на боеприпасы для легкого вооружения. А вчера президент Украины сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом поставки ракетных систем ATACMS.

Однако итальянский генерал Марко Бертолини, возглавлявший ранее Объединенное оперативное командование и воздушно-десантную бригаду "Фольгоре", призывает к осторожности в оценке новых средств, которые будут поставлены армии Зеленского: “Учитывая прецеденты и прежние большие ожидания от украинских кампаний, мы по-прежнему с осторожностью оцениваем эффективность новых поставок. Вооружение поступит, и оно будет значительным, но это все происходит, когда на Украине – кризис и по всей линии фронта идет наступление российских войск”.

В пакетах помощи есть системы борьбы с беспилотниками и ракетный комплекс "Пэтриот", но “оружия, обеспечивающего решительное преимущество”, не существует. Раньше, вспоминает генерал, считалось, что “успех на поле боя обеспечивали "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры" – и все эти танки были отправлены, но не изменили ситуацию”. Что точно могло бы изменить ход боевых действий, так это поставки артиллерийских боеприпасов, равнозначные российским, но Москва производит больше снарядов, чем Запад может выделить для Украины. “Один добавочный "Пэтриот" не сможет помешать наступлению российских войск, целью которого в последнее время стали уже не пункты распределения вооружения, а места его производства, энергетические центры. Это наносит колоссальный ущерб”.

“Блок энтузиастов, куда входят англо-американцы”, по словам генерала, делает ставку на победу украинцев на третьем году конфликта. “Именно этот блок, – полагает Бертолини, – до сих пор диктовал то, что на военном жаргоне называют "динамикой битвы", в тактическом плане; именно англо-американская коалиция в свое время препятствовала переговорам между Москвой и Киевом. Хотя Франция также постаралась заявить о себе, улучив возможность для демонстрации своей значимости, после того, как ее влияние в Африке уменьшилось из-за присутствия там русских”.

“Российская армия продолжает наступать, но еще буквально недавно, – вспоминает генерал, – распространялось мнение, что русские солдаты находятся в такой же отчаянной ситуации, как когда-то в Сталинграде; они сражаются, не имея оружия, одними лопатами. А на самом деле Россия действовала с хирургической точностью, армия работала небольшими батальонами, набиралась опыта, разрабатывала доктрину, точно так же, как и украинцы. Урок пройден: урок (в плане использования средств борьбы, технологических усовершенствований, защиты личного состава) был усвоен обеими армиями, которые сегодня являются самыми современными в мире благодаря накопленному боевому опыту. Но главным ресурсом остаются люди. И хотя украинцы прибегают к радикальным средствам мобилизации и жестким методам вербовки, они остаются в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне”.

Генерал надеется, что будут не только пакеты помощи, но и наладится диалог между сторонами, несмотря на слова Кристофера Каволи, командующего войсками НАТО в Европе, который напомнил, что между СССР и США существовал порядок общения, чтобы избежать перерастания холодной войны в обыкновенную: “Десятилетиями эти каналы не использовались, договариваться становится все труднее, в этом и заключается настоящая проблема”.

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