Al Jazeera: ПТРК "Корнет" уничтожит западные "Леопарды" и "Абрамсы" на Украине

Запад наращивает военную помощь ВСУ. Но ПТРК "Корнет" преодолеет все препятствия, с которыми сталкивается российская армия на поле боя, пишет Al Jazeera. Эта противотанковая система уже доказала свою эффективность в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке.

Когда Украина получила первый усовершенствованный немецкий танк «Леопард», ее союзники подали первый сигнал о создании Великого танкового альянса, но в арсенале России есть средство для преодоления этого препятствия, с которым она сталкивается на поле боя.

24 февраля, в первую годовщину начала боевых действий на Украине, Польша объявила о поставке ВСУ первой партии знаменитых танков «Леопард-2», обладающих комплексной защитой от самодельных взрывных устройств, мин и ракет.

Ожидается, что другие страны НАТО определят свою позицию относительно продолжения поставок вооружения и военной техники, отправив партии передовых танков во главе с американским «Абрамсом», который Пентагон называет лучшим в мире, и его аналогом «Челленджер», жемчужиной британской короны сухопутных войск.

Несмотря на эти ускоренные шаги, сопровождаемые активизацией боевых действий на восточном фронте Украины, союзники Киева неоднократно выражали опасения, что некоторые военные поставки могут привести к эскалации конфликта и превращению его в полномасштабную конфронтацию с «русским медведем».

Российская угроза

Неоднократно Москва без колебаний обвиняла НАТО в выходе на прямую линию фронта, предупреждая альянс о том, что он должен нести ответственность за последствия. Россия также не скрывала свой военный арсенал, достаточного для победы над самым мощным западным оружием.

Российские военные подчеркивают способность противотанковых и бронебойных ракетных систем противостоять танкам НАТО, недвусмысленно ссылаясь на комплекс «Корнет».

ПТРК «Корнет» состоит из ракеты с лазерным полуавтоматическим наведением, так что оператор захватывает цель и берет ее на сопровождение, удерживая перекрестие прицела на цели вплоть до ее поражения. Ракета может быть запущена непосредственно с платформы, установленной на земле или прямо на плече оператора.

Ракета наводится по оптическому прицелу оператором, который продолжает сопровождать ее, пока ракета не достигнет цели. Она способна маневрировать, поворачиваясь по траектории спирали во время полета вплоть до последнего этапа — поражения цели.

Подтверждая эффективность системы, представитель российской компании, специализирующейся на экспорте вооружения и военной техники, говорит, что система «Корнет» способна реализовать принцип «выстрелил и забыл», поскольку гарантирует вероятность поражения цели с коэффициентом не менее 97 и 99%.

Основные тактико-технические характеристики ПТРК «Корнет»

— Максимальная дальность стрельбы днем — до десяти километров, ночью — до восьми километров, а также высокая защита от помех.

— Возможность использовать днем и ночью с неподготовленных площадок и в разных положениях: лежа, на коленях, в окопе.

— Стреляет ракетой с двойной боеголовкой, способной пробивать броню толщиной до 1300 миллиметров.

— Головная часть ракеты может быть оснащена фугасным зарядом, способным поражать танки новейших типов с расстояния до десяти километров.

— Способна уничтожать танки, бронемашины, самоходные орудия, низколетящие самолеты и вертолеты, а также беспилотники различных типов.

— Может быть установлена на «Тигр-М», «Тайфун-К», «БМД-4М» и другие современные российские бронемашины, несущие 16 ракет этого типа, в том числе восемь боевых.

— При установке на бронетранспортер четыре системы могут наводиться на две цели одновременно.

— Экипажу бронетранспортера требуется всего восемь секунд, чтобы перевести систему из походного режима в боевой.

«Корнет» в Палестине, Ливане и Сирии

Система «Корнет» обрела популярность в Ливане, Палестине и Сирии, но звезда славы впервые засияла в июле 2006 года, во время войны между Израилем и «Хизбаллой».

Использование «Корнета» частями «Хизболлы» способствовало нанесению тяжелых потерь израильской армии. Ливанская партия назвала это в то время «резней танка Меркава» и опровергла «миф о неукротимом израильском танке».

В Газе «Корнет» способствовал оказанию давления на оккупационные силы, осуществляющие военное патрулирование на границах сектора Газа, что привело к огромным потерям среди военных и поселенцев.

Израиль считает ракету «Корнет» очень опасной, поскольку она является противотанковой и противофортификационной, оснащена осколочно-фугасной боеголовкой и имеет разрушительную проникающую способность.

В 2011 году израильский ВПК изобрел систему защиты под названием «Ветровка», которой оснащаются танки для перехвата и уничтожения противотанковых ракет.

Системы, конкурирующие с «Корнетом»

Хотя «Корнет» считается, по утверждению военных экспертов, самой мощной противотанковой управляемой ракетой, свою точность доказали и другие системы. В первую очередь это американский «Джавелин» (FGM-148), поступивший на вооружение в 2017 году и пришедший на смену системе «Дракон».

Противотанковая ракета «Джавелин» считается одной из самых дорогих и совершенных систем защиты, поэтому ее называют «охотником за танками». Ее можно носить на плече, и она является одним из самых точных и эффективных видов оружия армии США. Эта ракета работает в инфракрасном диапазоне, обладает большими возможностями для увеличения поля зрения перед пуском в сторону цели, а при пуске она поднимается примерно на 160 метров, пока не поразит бронемашину или танк сверху.

Ракета имеет дальность полета 2,5 километров и вес 23 килограма, способна пробивать бронированные объекты толщиной 800 милиметров. Учитывая развитие современной танковой брони, ракета нацелена в верхнюю часть танка, чтобы вывести его из строя.

Армия США также может похвастаться разработкой другой системы, не менее важной, чем «Джавелин», а именно «TOW 2», которая начала использоваться в 1983 году, и хотя ей более 40 лет, по мнению военных специалистов, она по-прежнему пользуется большим спросом.

В остальном мире доказали свою эффективность и другие ПТРК, в том числе турецкий «УМТАС», французский «ММР», китайский «HG-12», а также белорусский «Шершень», и «Милан ER», который производится совместно Францией, Германией, Италией и Великобританией.

Автор: Махер Халил (ماهر خليل)