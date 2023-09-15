Какие танки Запад может предоставить в будущем Украине, которая становится "складом военного утиль-сырья"?

В Киеве обеспокоены нехваткой оружия, пишет Yahoo Japan. С окончанием холодной войны страны НАТО сократили производство танков и теперь достают со складов подержанные машины. Автор попытался спрогнозировать, какую использованную бронетехнику могут предоставить Украине.

Такаяюки Фукагава

Танков и бронетехники Киеву совершенно не хватает даже для украинского контрнаступа.

Прошло полтора года с момента начала военной спецоперации России на Украине, и наконец-то началось давно разрекламированное "масштабное контрнаступление" украинской армии.

Хотя ВСУ с огромными усилиями и потерями боролись с сильными линиями обороны российских вооруженных сил, в конце августа они частично прорвали первую линию обороны возле Запорожья на юге Украины, и высокопоставленный американский чиновник похвалил это как "значительный прогресс" и выразил надежду на дальнейшее продвижение украинцев.

Однако и на Украине, и на Западе существует большая обеспокоенность по поводу нехватки оружия у Киева, ввязавшегося в длительную борьбу на истощение. Президент Украины Зеленский неоднократно обращался к западным государствам, поддерживающим его страну, с одной и той же настойчивой просьбой: "Дайте больше оружия и боеприпасов".

Среди остро необходимой Украине военной техники особо отмечается абсолютная нехватка боевых бронированных машин (AFP), и прежде всего, танков и боевых машин пехоты (БМП).

Во-первых, из-за быстрого увеличения численности украинской армии в связи с ужесточением боевых действий Киеву оказалось практически невозможно выделить достаточное количество боевых бронированных машин для каждого подразделения ВСУ.

Кроме того, украинские военно-воздушные силы весьма слабы, и ни о каком их превосходстве в воздухе не может идти и речи. Это является основной причиной того, что ВСУ несут больше потерь, чем ожидалось, от атак российских истребителей, ударных вертолетов и беспилотников.

Запад, который поддерживает Украину, вроде и хотел бы отправлять Киеву больше бронетехники, но с окончанием холодной войны страны НАТО и всего Запада резко сократили или закрыли линии по производству танков и бронемашин. Это сильно ударило по боеготовности их собственных вооруженных сил, и они оказались не в состоянии быстро обеспечить поставки на Украину значимого количества боевых бронемашин.

Даже Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель вооружений, в настоящее время не производят ни одного танка. Сегодня армия США имеет на вооружении развернутыми около 2600 танков М1, и более двух тысяч находятся на складах. По мере необходимости их выводят со складского хранения, ремонтируют и даже частично модернизируют, а затем отправляют для внутреннего использования или на экспорт.

Такая же ситуация складывается и в Великобритании, Франции и Италии. А Германия производит всего около 50 танков Leopard 2 в год.

Другими словами, даже на Западе, где расположены одни из самых передовых промышленно развитых стран мира, не могут сразу начать массовое производство новых танков и бронетехники, и поэтому достают со складов имевшиеся когда-то излишки подержанных машин, которые долго простояли в ангарах или на стеллажах. И до преодоления этой сложившейся чрезвычайной ситуации еще далеко.

По-прежнему в изобилии "старички" М60, М48 и "Чифтен"

Этот инвентарный запас б/у-шных танков и бронетехники, который в настоящее время имеется на Западе, начинает серьезно беспокоить специалистов и экспертов.

Не будет преувеличением сказать, что ключом к победе или поражению явится то, сколько из этой бывшей в употреблении техники можно будет разместить на передовой на Украине. Поэтому я попытался спрогнозировать, какая использованная западная бронетехника сможет быть предоставлена Украине в обозримом будущем.

Танк М60 (США)

Как я уже писал на этом сайте, он использовался армией США до 1990-х годов и до сих пор является известным образцом, активно применяемым в различных странах мира. Всего, по различным оценкам, в Америке было произведено более 15 тысяч единиц М60, и в Соединенных Штатах все еще имеется несколько тысяч единиц на складе.

Танк М60 на одно поколение старше М1, и имеет 105-миллиметровую пушку, которая явно уступает 120-миллиметровой пушке М1 и Leopard 2 и 125-миллиметровой пушке российских танков Т-72/Т-80/Т-90. Однако в украинском военном конфликте, в отличие от того, что предполагалось ранее, почти не было массовых танковых сражений. Скорее, танки пользовались своей толстой броней, гусеницами, способными преодолевать большие пространства, и мощными танковыми орудиями для поддержки пехотных подразделений и одновременно поражения пехотных подразделений противника.

Некоторые отмечают, что само присутствие танков на поле боя внушает страх противнику, поэтому он не обязательно должен быть самым современным. В любом случае число произведенных танков М60 "свыше десяти тысяч" весьма внушительно, и если 10-20% из них еще хранятся на складах в материковой части США, то это легко составит одну-две тысячи единиц, что для Украины является весьма привлекательной перспективой.

М48 (США)

Танк, составивший основу для своего последователя М60. К началу 1960-х годов было выпущено около 12 тысяч единиц, которые использовались военными США и многими союзниками Америки. Хотя в Соединенных Штатах они уже давно "вышли на пенсию", считается, что на складах их еще немало.

Также отмечается, что США могут убедить союзников и дружественные страны, которые сейчас используют М48, и выкупить у них эти машины, отремонтировать и усовершенствовать их, а затем предоставить Украине. При этом изначально М48 оснащен 90-миллиметровой пушкой, но некоторые говорят, что на него может быть поставлена улучшенная версия пушки M48A5, имеющей калибр 105-миллиметров. Есть данные о том, что М48 может быть модернизирован до версии танка А5.

Танк "Чифтен" (Великобритания)

Танк рассматривается как весьма многообещающий, и в некоторых сообщениях в Европе и Америке говорится, что он может быть предоставлен Украине. Он относится к тому же поколению, что и M60, использовался британской армией с 1960-х по 1990-е годы, и, как сообщается, несколько сотен единиц этой машины до сих пор находятся на хранении в Великобритании.

Эта машина послужила основой для британского Challenger 2, 14 из которых были переданы Украине. Оснащенный 120-миллиметровой пушкой, он считался в свое время "самым сильным ОБТ на Западе". Прозападно настроенная Иордания использовала более 200 единиц "Чифтенов" и в настоящее время хранит их в качестве базы запасных частей, но существует вероятность того, что Великобритания может договориться об их выкупе, ремонте и затем передаче Украине.

Танк Меркава (Израиль)

Хотя Израиль и не западная страна, но он является союзником Соединенных Штатов и одной из ведущих стран — разработчиков танков в мире, располагая порядка двух тысяч тяжелобронированных танков "Меркава", большая часть которых все еще находится на хранении. Существуют старые модели (типы I и II), оснащенные 105-миллиметровыми пушками, и более новые модели (типы III и IV), оснащенные 120-миллиметровыми пушками, и если машины этого типа будут поставлены Украине, то старые модели могут быть отправлены первыми.

Хотя страна уже много лет находится в военном конфликте с соседней Сирией, она поддерживает хорошие отношения с Россией, которая поддерживает Дамаск. Однако в то же время говорят, что Соединенные Штаты, крупнейший военный союзник Израиля, внимательно прислушивается к неоднократным просьбам президента Зеленского, заявляющего о своих еврейских корнях, и постепенно начинают склоняться в сторону поставок израильского оружия Украине.

Фактически, в начале этого года Израиль решил поставить Украине генераторы помех против дронов (глушения радиоволн), а также начал переговоры об экспорте танков "Меркава" в две европейские страны. Некоторые наблюдатели отмечают, что таким образом израильское правительство начинает топтаться на месте, стараясь прощупать возможную реакцию России на такие поставки. Так что возможности предоставления Израилем танков "Меркава" Киеву нельзя считать нулевыми.

AAV7 (США)

В настоящее время это единственная "амфибийная бронемашина для пехотного десанта" на Западе, и Корпус морской пехоты США имеет около 1300 таких машин. Также небольшое количество их состоят на вооружении армий Испании и Греции. Кстати, сухопутные силы самообороны Японии располагают порядка 60 единиц этих бронемашин.

Десантная операция на полуострове Крым и операция по форсированию реки Днепр с использованием AAV7 были бы крайним безрассудством. Но ВСУ все время блефуют, угрожая русским тем, что, что "внезапные операции с использованием этих амфибий могут быть проведены в любой момент", вынуждая российские войска тратить излишние усилия на оборону и создавая на них психологическое давление.

76-мм САУ Otomatic (Италия)

Хотя эта самоходная артиллерийская установка была независимо разработана итальянским производителем оружия в начале 1990-х годов, она так и не была принята на вооружение ни одной страной, включая собственно Италию. Так что до сих пор она остается только прототипом. Однако, с другой стороны, есть предположения, что Otomatic может быть эффективной против дронов, так что, возможно, в Италии решатся возобновить ее производство.

Это самоходная зенитная установка, адаптированная на основе отечественной 76-миллиметровой военно-морской пушки Super Rapido, известной своей поразительной скорострельностью, и установленная на корпусе танка. САУ имеет РЛС поиска и целеуказания и стреляет снарядами калибра 76 миллиметров. Скорострельность – два выстрела в секунду.

Артиллерийские снаряды Otomatic значительно дешевле ракет, а на складах морской артиллерии их скопилось относительно большое количество. Эти осколочные снаряды оснащены взрывателями с таймером, вызывающими разрыв боеприпаса в определенное время, и могут быстро стрелять по линиям обороны России, вызывая дождь осколков, падающий на головы укрывшихся в траншеях солдат. Короче говоря, это современная версия устарелых зениток, оказывающаяся весьма востребованной.

Решит ли наконец Италия, осторожная в предоставлении оружия Украине, передать Киеву "колесные танки"?

Боевая разведывательная машина Centauro (Италия)

Хотя Италия является крупным членом НАТО, она сохраняет осторожность в отношении поставок оружия Украине. Но если у альянса закончатся запасы ББМ, которые он может предложить Киеву, он может попросить об этом другие страны НАТО. Существует высокая вероятность того, что Италия будет вынуждена подчиниться.

В настоящее время, скорее всего, будет предложена эта машина, широко известная как "колесный танк", представляющая собой восьмиколесную бронемашину, оснащенную 105-миллиметровой пушкой. Он не пригоден для прямого противостояния танкам противника, а его основная задача — поддержка пехотных подразделений союзников своим орудием и пулеметами.

Итальянские вооруженные силы в настоящее время имеют на вооружении около 260 единиц Centauro, и считается, что они смогут предоставить Украине около дюжины из них.

Зенитная самоходная установка М163 (США)

Первоначально это была бронемашина М113, оснащенная знаменитой 20-миллиметровой авиационной пушкой "Вулкан" и радаром слежения, что делало ее самоходной зенитной артиллерийской установкой. В армии США имелось около 400 таких машин, и они использовались до 1990-х годов. После этого их оставили на складах в качестве резерва, а часть отдали за границу, но говорят, что значительное количество М113 все еще осталось на хранении.

Поскольку пушка "Вулкан" снимается со снятых с эксплуатации истребителей, считается, что в США имеется значительный их запас. А так как на хранении имеется и довольно много машин М113, то объединить их и создать новые машины М163 не составит большого труда. Это будет весьма привлекательное для Украины оружие, с помощью которого она сможет бороться с атаками российских дронов.

Перечисленное здесь вооружение — всего лишь смелые прогнозы, и мы не знаем, будет ли оно в действительности предоставлено Украине. Кроме того, поскольку танки М60 и М48 производились серийно и общее количество выпущенных машин достигло более десяти тысяч единиц, то предположение, что их еще осталось немало на складах, может оставаться только предположением. Ведь в действительности они используются в качестве мишеней во время боевой учебы войск, так что их может остаться совсем не так много.

С другой стороны, Россия, чтобы восполнить нехватку бронетехники, также достает танки и бронетехнику со складов. Таким образом, ситуация между Россией и Западом сейчас похожа на гонку с использованием оружия, бывшего в употреблении. Если между Украиной и Россией пойдет долгосрочная борьба на истощение, то как долго смогут обе армии продержаться на б/у-шном вооружении?