Почему невозможно отказаться от танков



Ни один танк в мире не участвовал так много в реальных боевых действиях, как советский Т-72. Естественно, он и стал самым подбиваемым.

Источник: РИА Новости Ни один танк в мире не участвовал так много в реальных боевых действиях, как советский Т-72. Естественно, он и стал самым подбиваемым.Источник: РИА Новости

Несмотря на большие потери бронетехники, главная ударная сила в сухопутных сражениях остается прежней

Танк является неким олицетворением классических армий и классических войн. При этом сейчас весьма популярна мысль о том, что танк устарел из-за слишком низкой защищенности. Действительно, во всех войнах последнего времени потери в танках оказываются очень велики, яркие примеры этого - войны в Донбассе и в Сирии. Правда, во Второй мировой потери в танках тоже были колоссальны, но никому в голову не приходило от них отказываться. И сейчас все наземные военные кампании (в том числе американские) основываются на танках. Ибо по-прежнему нет ничего даже отдаленно схожего с танком по сочетанию вооружения, защищенности и подвижности. И если танк слишком уязвим, то что же тогда сказать о любой другой технике? Далеко не каждый боеприпас способен уничтожить танк, зато любой боеприпас, способный уничтожить танк, заведомо уничтожит любой другой образец наземной боевой техники. Если "отменить" танк из-за низкой защищенности, то надо "отменять" наземную войну вообще, что заведомо невозможно.

Впрочем, если танк "отменить" нереально, то бои между ними действительно почти "отменились" вслед за воздушными и морскими боями. Несмотря на широчайшее использование танков в Донбассе и на Ближнем Востоке, боев между ними очень мало. Основные потери танки несут от авиации, фугасов и пехотных противотанковых средств (РПГ и переносных ПТРК). То есть танки превратились в еще одну самоходную артиллерию, которая как раз благодаря своей высокой защищенности может действовать в непосредственном соприкосновении с противником.

Можно предположить, что именно потери и являются лучшим критерием качества танка. Сравнение же ТТХ, коим бесконечно занимаются специалисты и любители, совершенно бессмысленно – они у всех хорошие, но и горят танки тоже замечательно.

ЕСЛИ СЧИТАТЬ ПОДБИТЫЕ МАШИНЫ

Обсуждать потери танков первого и второго послевоенных поколений уже незачем. Во-первых, их почти невозможно установить, во-вторых, это теперь имеет чисто научный интерес – не эти танки определяют облик современной войны, хотя физически их еще сохранилось достаточно много. Но сравнивать имеет смысл танки лишь третьего поколения.

Исходя из критерия потерь, самыми надежными на сегодняшний день следовало бы считать азиатские танки: китайский Туре 99, японские Туре 90 и Туре 10, южнокорейские К-1 и К-2. Потерь среди них до сих пор не было. Правда, ни в одном бою они не участвовали. Поэтому придется пока снять их с рассмотрения. А вот предшественник Туре 99, китайский Туре 96, в боях участвовал в составе ВС Судана против Южного Судана в 2012 году. Танки этого типа подбили не менее двух южносуданских Т-72, при этом потерь среди Туре 96 не зафиксировано.

Французский "Леклерк" в рядах армии ОАЭ воевал в Йемене в 2015–2016 годах. Эта война крайне неудачна для аравийских монархий (см. "Йемен – второй фронт для Сирии", "НВО" № 14 от 21.04.17), но потерь в "Леклерках" не зафиксировано, лишь несколько машин получили повреждения. Есть данные, что один "Леклерк" все-таки был потерян безвозвратно, но прямых подтверждений этому нет. Под безвозвратными потерями здесь и далее подразумеваются случаи, когда танк сгорел или полностью разрушен взрывом непосредственно на поле боя, то есть его восстановление заведомо невозможно, можно лишь сдать его обломки на металлолом.

Единственная безвозвратная потеря среди британских танков "Челленджер-2", по официальным данным, имела место в марте 2003 года в начале вторжения в Ирак от "дружественного огня" другого "Челленджера-2". Были данные о том, что в этой войне на самом деле потеряны 10 "Челленджеров-2", но прямых подтверждений этому тоже нет.

Весьма противоречивы данные о боевом применении в Сирии российского Т-90. Как минимум один такой танк был захвачен противником и сейчас воюет в рядах запрещенной в РФ "Ан-Нусры". Возможно, имел место захват еще одного танка. Как минимум три танка были поражены ПТРК, но неясно, была ли хотя одна эта потеря безвозвратной. По неподтвержденным и непроверенным сведениям, Т-90 в небольшом количестве также повоевал в Донбассе в августе-сентябре 2014 года, причем чрезвычайно успешно и без потерь. Возможно, потому, что сидели в этих машинах не арабы.

Таким образом, лучшими танками в мире можно считать Туре 96, "Леклерк", "Челленджер-2" и Т-90: потерь среди них либо вообще не было, либо они единичны. Правда, объяснить это можно тем, что воевали они не слишком много.

Советский Т-80 (в варианте Т-80БВ) участвовал в чеченских войнах (со стороны Вооруженных сил РФ) и в нынешней войне в Йемене (на обеих сторонах). Только в первой Чеченской войне было безвозвратно потеряно не менее 20 Т-80, в Йемене – не менее 4.

Израильская "Меркава", существующая в четырех модификациях, долгое время имела репутацию (отчасти имеет ее до сих пор) самого защищенного танка в мире. Оправданность этой репутации не вполне очевидна. Во время первой ливанской войны летом 1982 года было безвозвратно потеряно как минимум 7 танков "Меркава" Мк1, осенью 1997 года – 3 "Меркавы" Мк3, в 2000–2003 годах – еще 4, во время второй ливанской войны летом 2006 года – 5 "Меркав" (2 Мк2, 1 Мк3, 2 Мк4). Все указанные потери пришлись на фугасы, РПГ и ПТРК. При этом есть данные, что в 1982 году на самом деле были потеряны 34 "Меркавы". В 2006 году было поражено 46 танков этого типа (официальные данные ЦАХАЛ). Возможно, что "лишние" 27 и 41 соответственно были повреждены, но затем отремонтированы. Но вполне вероятно, что часть из них была списана из-за нецелесообразности восстановления (это бывает, как правило, в том случае, если ремонт поврежденного танка обойдется дороже, чем производство нового). Данная статья потерь может превосходить прямые безвозвратные потери на поле боя, но чаще всего остается "за кадром". Из-за чего реальные потери танков установить всегда очень сложно.

Конкурентом "Меркавы" с точки зрения репутации "неуязвимого" традиционно был немецкий "Леопард-2". Афганская война это, вроде бы, подтвердила – имели место поражения датских и канадских машин данного типа, но все поврежденные танки были отремонтированы. Однако хорошо известно, что натовцы в Афганистане, мягко говоря, не перенапряглись, а техническая оснащенность противостоявших им талибов оставляла желать очень много лучшего.

Настоящим боевым крещением танка стали бои турецкой армии на севере Сирии против курдов и "Исламского халифата" осенью-зимой 2016–2017 годов. В бой были брошены части 1-й Пехотной армии, дислоцированной в европейской части Турции, – в наказание за участие в мятеже в июле 2016-го. Эта армия оснащена наиболее современной техникой, включая "Леопарды-2А4" (поскольку главным потенциальным противником Турции до сих пор считается союзник по НАТО Греция). С декабря 2016-го по март 2017 года безвозвратные потери составили как минимум 8 танков "Леопард-2А4". Назывались цифры гораздо большие, но здесь опять возникают тонкие нюансы с поврежденными, но отремонтированными и поврежденными, а затем списанными. Вторые также следует относить к безвозвратным потерям, но мы о них ничего не знаем. Все точно уничтоженные "Лео-2" "умерли" от советских и российских ПТРК. Наиболее современные модификации "Леопарда-2", А6 и А7, в боях до сих пор нигде не участвовали, но, может быть, это и необязательно.

Наконец, еще одним "бессмертным" танком долгое время принято было считать американский М1 "Абрамс" во всех его многочисленных модификациях. По официальным данным, потери этого танка во время "Бури в пустыне" в 1991 году были единичными, причем в основном от "дружественного огня", а в ходе второй иракской войны их как бы даже вообще не было. С точки зрения американской пропаганды пушка Т-72 не пробивала лобовую броню "Абрамса" даже со 100 м, на что отечественная пропаганда ответила сообщениями о том, что в борт и корму американский танк можно прострелить чуть ли не из ДШК. По неофициальным данным, две иракские войны обошлись американской армии в 73 "Абрамса". В данном случае речь идет именно о полной сумме потерь – безвозвратных на поле боя и списанных из-за нецелесообразности восстановления. Эта цифра очень хорошо подтверждается количеством "Абрамсов", которые сейчас остаются на вооружении сухопутных войск США и морской пехоты (с учетом находящихся на хранении). В последние три года к этому добавились потери Вооруженных сил Ирака (как минимум 21 "Абрамс") и Саудовской Аравии (как минимум 6 "Абрамсов"). Часть иракских и саудовских машин была захвачена в боеспособном состоянии, а затем взорвана ("халифатчиками" и хоуситами соответственно), но это уже детали. В любом случае количество мертвых "Абрамсов" достигло к данному моменту "почетной" сотни.

ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ ТАНКОВ СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Советский Т-64 (начиная с модификации Т-64А) фактически стал первым в мире танком третьего поколения. При этом он имел прекрасные шансы "уйти на покой", так и не повоевав (не считая краткого эпизода войны в Приднестровье, где молдаване подбили два приднестровских Т-64). Тем более что в России этот танк, производившийся в Харькове, был снят с вооружения и отправлен на базы хранения еще в 1992 году (с этих баз их неторопливо гнали на утилизацию). А самой Украине, оставшейся единственным в мире пользователем Т-64, воевать было вроде бы не с кем. Но случился Донбасс, где Украина решила повоевать сама с собой.

На момент написания статьи, по данным одного хорошо известного сайта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли (имеются в виду именно уничтоженные, а не захваченные противником) как минимум 156 Т-64БВ/Б1 и 17 Т-64БМ "Булат" (украинская модернизация советского танка), ополченцы Донбасса – 44 Т-64А/Б/БВ. Кроме того, погибло еще 8 "обменных" танков: 4 захваченных украинской армией у ополченцев и затем уничтоженных уже в рядах ВСУ и 4, наоборот, захваченных ополченцами у ВСУ и затем потерянных уже ополченцами. На самом деле таких "обменных" танков могло быть больше (с обеих сторон), но не все они установлены (притом что каждый такой танк, по сути, является двойной потерей). Таким образом, на полях Донбасса полегло как минимум 225 танков Т-64 нескольких модификаций. Из них до полусотни могут иметь российское происхождение (с тех самых баз хранения по линии военторга), остальные являются украинскими.

Что касается Т-72, то только за счет одного Ирака его потери превосходят потери всех остальных танков третьего поколения вместе взятых. Сколько было Т-72 в армии Саддама Хусейна, до сих пор не вполне ясно, но скорее всего наиболее точная цифра – 550 единиц. В войне с Ираном и двух войнах с США они были потеряны все, но не менее 48 удалось восстановить для нынешней иракской армии, которая, кроме того, получила полторы сотни Т-72 из Чехии и Венгрии. Надо отметить, что не менее полутора десятков иракских Т-72 в 1991 году достались американцам в полностью боеспособном состоянии, то есть уничтожены они не были. В войне с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) уже потеряно как минимум 26 танков этого типа, в том числе 1 – как "халифатовский". Таким образом, общий иракский "безвозврат" превышает 500 Т-72.

Ненамного уступает Сирия. В ливанской войне 1982 года она потеряла 11 или 12 Т-72, в нынешней – от 176 до 310. Еще не менее 40 Т-72 потеряли различные антиправительственные формирования (от ССА до "халифата"). Очевидно, это тоже можно отнести к потерям сирийской армии, поскольку данные танки почти наверняка являются трофейными. Впрочем, однозначно это утверждать нельзя. "Халифат" может использовать (и, соответственно, терять) в Сирии Т-72, захваченные в Ираке, кроме того, вполне вероятно, что все антиасадовские силы (включая и "халифат") могли нелегально получать купленные на деньги аравийских монархий танки из стран Восточной Европы (в первую очередь – Чехии и Болгарии). В любом случае в Сирии с 1982 года уничтожено как минимум 227 Т-72.

Ливийская армия имела 250 Т-72. Какое их количество погибло в хаосе войны всех против всех – установить невозможно.

Суданская армия, как было сказано выше, уничтожила в 2012 году не менее 2 южносуданских Т-72. А сама потеряла уже в нынешнем году 1 танк этого типа в Йемене, воюя там за интересы Эр-Рияда на его деньги.

В ходе всех войн в Югославии с 1991-го по 2001 год все их участники суммарно потеряли 7-8 Т-72 и 35-50 их местных "клонов" М-84. Из этого количества 9 М-84 югославская армия потеряла в ходе агрессии НАТО в 1999 году, все остальные потери – результат "разборок" между самими югославами.

Крайне сложно установить потери Т-72 в двух чеченских войнах (тем более что воевали они с обеих сторон). Суммарно, видимо, речь идет не менее чем о сотне уничтоженных машин.

В ходе Карабахской войны 1992–1994 годов было уничтожено (трофеи не учитываются) примерно 29 армянских Т-72 и от 41 до 64 азербайджанских. В ходе короткой войны в апреле 2016 года силы НКР потеряли от 6 до 14 Т-72, Азербайджан – 1. То есть всего на полях и в горах Карабаха полегло как минимум 77 Т-72 (возможно – более 100).

В ходе "пятидневной войны" в Южной Осетии в августе 2008 года Россия потеряла 2 Т-72, при этом захватила 44 грузинских танка этого типа. Уничтожен же был 21 грузинский Т-72.

Ополченцы Донбасса потеряли как минимум 32 Т-72, в том числе 3 Т-72Б3 (последняя российская модификация данной машины). Нет особых сомнений в том, что все эти машины – "военторговские", поскольку "реанимация" оставшихся у Украины Т-72 началась уже после окончания активных боевых действий. Более того, если на любых Т-64 (как трофейных украинских, так и "военторговских") заведомо воевали именно сами донбасские ополченцы (в России сейчас уже просто не найти людей для эксплуатации Т-64 в массовом количестве), то применительно к Т-72, особенно к Б3, такой уверенности нет.

В целом, суммируя все указанные данные, боевые потери Т-72 уже превышают 1 тыс. единиц. И за счет по крайней мере Сирии и Ирака это значение практически ежедневно увеличивается.

Таким образом, исходя из критерия потерь, худшими танками третьего поколения являются Т-72, Т-64 и "Абрамс". Но вполне вероятно, что это объясняется не ТТХ, а интенсивностью участия в боевых действиях. Чем больше танк воюет, тем больше потерь несет. Особенно это относится к Т-72. Все остальные обсуждаемые машины являются танками максимум трех армий и максимум трех войн. А Т-72 воевал больше, чем все остальные вместе взятые. Именно этим и объясняются столь высокие потери. "Абрамс" воевал больше всех несоветских танков вместе взятых. И поэтому оказался как бы худшим из них. На самом деле никаких лучших и худших, видимо, просто нет, по крайней мере среди машин одного поколения. Тем более что, как было сказано в начале статьи, танки теперь почти не воюют между собой.

Из всех описанных здесь танков сейчас в производстве находятся китайские Туре 96 и Туре 99, японский Туре 10, южнокорейский К-2, российский Т-90 (в Индии по лицензии, в самой России – на экспорт). Возможно возобновление производства "Меркавы" Мк4, "Леопарда-2А6/7" (в Германии и Греции). Но и имеющихся танков еще хватит очень надолго. Причем дольше всего хватит именно наших танков, слишком много их было произведено. Все хорошо с количеством танков также у США и Китая. А вот, например, "Леклерков" и "Челленджеров" суммарно имеется менее 1 тыс.

А затем к этой компании может присоединиться "Армата", первый танк четвертого поколения. И это будет уже совсем другая история. Но данной машине нужно еще дойти до серии, а затем и проверить себя в бою. И только после этого можно будет утверждать, что перед нами на самом деле "танковый дредноут", одним фактом своего появления сделавший все остальные танки устаревшими.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.