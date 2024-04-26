Фрегат "Адмирал Головко" вышел на учения в Баренцево море

Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Носитель крылатых ракет "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 Северного флота (СФ) вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня фрегат "Адмирал Головко" СФ в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота - Североморска - обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил "Коломна", экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения фрегата.

В Баренцевом море экипажу фрегата предстоит отработать мероприятия одиночной подготовки надводного корабля, таких как организация противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищенном рейде с профилактическим гранатометанием, стрельба по плавающей мине. Экипаж фрегата отработает боевую и повседневную организацию, проведет ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне. На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

"Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" (все - постройки "Северной верфи") несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон".