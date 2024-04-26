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Военное обозрение

Глава Минобороны ФРГ назвал главный признак подготовки России к вооружённому конфликту с НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения спецоперации Российская федерация расходует большое количество оружия и боеприпасов. И она сильно нарастила их производство.

Так рассуждает министр обороны Германии Борис Писториус в интервью местному телеканалу ARD, отвечая на вопрос, обоснованы ли опасения прибалтийских стран по поводу вероятного нападения РФ на страны НАТО после разгрома Украины.

И хотя рост объемов выпуска российской оборонной продукции вполне в условиях интенсивных военных действий выглядит абсолютно логично, у него он вызывает определенные подозрения. Чиновник считает, что Германии и другим странам Европы следует опасаться за свое дальнейшее будущее. По его мнению, источником такой опасности является РФ.

Глава Минобороны Германии назвал главный признак подготовки России к вооруженному конфликту с НАТО. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что значительная часть произведенных вооружений и боеприпасов не поступает в войска, действующие в зоне спецоперации, а оседает на складах. Этой продукции, считает глава Минобороны Германии, выпускается значительно больше, чем требуется для нужд спецоперации. Министр уверен, что это вовсе не является признаком соблюдения Москвой мер предосторожности.

Как скептик я бы скорее сказал, что в данном случае Россия делает это, потому что что-то планирует

- заявил Писториус.

Источник изображения: topwar.ru

По его мнению, «российской угрозы» следует опасаться всем государствам Североатлантического альянса.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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