Глава Минобороны ФРГ назвал главный признак подготовки России к вооружённому конфликту с НАТО

Источник изображения: topwar.ru
В ходе проведения спецоперации Российская федерация расходует большое количество оружия и боеприпасов. И она сильно нарастила их производство.
Так рассуждает министр обороны Германии Борис Писториус в интервью местному телеканалу ARD, отвечая на вопрос, обоснованы ли опасения прибалтийских стран по поводу вероятного нападения РФ на страны НАТО после разгрома Украины.
И хотя рост объемов выпуска российской оборонной продукции вполне в условиях интенсивных военных действий выглядит абсолютно логично, у него он вызывает определенные подозрения. Чиновник считает, что Германии и другим странам Европы следует опасаться за свое дальнейшее будущее. По его мнению, источником такой опасности является РФ.
Глава Минобороны Германии назвал главный признак подготовки России к вооруженному конфликту с НАТО. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что значительная часть произведенных вооружений и боеприпасов не поступает в войска, действующие в зоне спецоперации, а оседает на складах. Этой продукции, считает глава Минобороны Германии, выпускается значительно больше, чем требуется для нужд спецоперации. Министр уверен, что это вовсе не является признаком соблюдения Москвой мер предосторожности.
- заявил Писториус.
Источник изображения: topwar.ru
По его мнению, «российской угрозы» следует опасаться всем государствам Североатлантического альянса.