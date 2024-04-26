США заявили, что не объявляли о поставке Украине ракет ATACMS по просьбе Киева

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Американские власти не объявляли о передаче Украине тактических ракет ATACMS по просьбе Киева. Об этом сообщили ТАСС в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать информацию о необъявленных ранее поставках таких ракет Украине.

"В то время мы не объявляли, что предоставляем Украине этот новый вид вооружений, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по ее просьбе", - заявил представитель Министерства обороны США. Он переадресовал все вопросы о потенциальном применении ATACMS украинской стороне, поскольку, по его словам, "они сами должны отвечать за свои военные операции".

В Пентагоне отметили, что президент США Джо Байден приказал поставить Киеву ракеты большой дальности в феврале. "Они начали поставляться в рамках пакета военной помощи, о котором мы объявили 12 марта, и прибыли на Украину в этом месяце", - рассказали в ведомстве. Представитель Пентагона утверждал, что ATACMS были поставлены сугубо "для использования на суверенной территории Украины".

Ранее на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте.

В феврале телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты с дальностью полета до 300 км для ударов по Крыму. В конце прошлого года Вашингтон начал поставлять Киеву баллистические ракеты, однако до сих пор направлялись старые системы ограниченной дальности. Сейчас же США передали современные версии ракет с большей дальностью стрельбы, которые позволят Украине наносить удары по удаленным районам Крыма.