Глава МВД Тумба: Нигер заинтересован в российских военных специалистах и оружии

ЦАМТО, 25 апреля. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, а также хотел бы приобрести оружие у России.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба.

"Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных – ред.), что необходимо для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боев, использования оружия. Мы также планируем приобрести вооружения у России", – сказал он журналистам в Санкт-Петербурге в кулуарах XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.