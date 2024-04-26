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ЦАМТО

Глава МВД Тумба: Нигер заинтересован в российских военных специалистах и оружии

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Военнослужащий ВС Нигера
Военнослужащий ВС Нигера.
Источник изображения: REUTERS/ Joe Penney

ЦАМТО, 25 апреля. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, а также хотел бы приобрести оружие у России.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба.

"Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных – ред.), что необходимо для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боев, использования оружия. Мы также планируем приобрести вооружения у России", – сказал он журналистам в Санкт-Петербурге в кулуарах XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нигер
Россия
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