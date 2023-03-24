Войти
ТАСС

Самолет ТВС-2МС полностью оснастили отечественной авионикой

199
0
0
Источник изображения: Пресс-служба АО «Навигатор»

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, все бортовое оборудование имеет высокие конкурентоспособные характеристики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский многоцелевой самолет ТВС-2МС полностью оснащен отечественным авиационным оборудованием, сейчас проходят испытания с проверкой работы авионики в разных режимах. Об этом сообщили ТАСС в Институте авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор").

"Все бортовое оборудование, которым оснащен ТВС-2МС, российского производства и имеет высокие конкурентоспособные характеристики. Отработки на воздушном судне позволят адаптировать изделия под заказчика и по необходимости усовершенствовать человеко-машинный интерфейс для удобства эксплуатации", - сказал генеральный директор АО "Навигатор" Сергей Бабуров.

В пресс-службе компании добавили, что на самолете установили современные умные многофункциональные индикаторы, самолетный ответчик СО-2010, вычислители пилотажно-навигационных параметров ВПНП-1М со встроенными инерциальными датчиками и вычислителем системы воздушных сигналов, магнитометр ЦДМК-1, устройство преобразования и сопряжения.

На борт самолета планируется также устанавливать отечественные спутниковые антенны АС-005, разработанные АО "Навигатор" в рамках работ по импортозамещению.

ТВС-2МС - перспективный легкий многоцелевой самолет, являющийся модернизацией Ан-2 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и более экономичным расходом топлива. Первый успешный полет ТВС-2МС с бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) АО "Навигатор" осуществили в январе 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Похожие новости
29.09.2021
Ловкость рук – и никакого «Байкала»
30.11.2020
Проект самолёта «Байкал» (ЛМС-901)
27.11.2020
Через три года можно ожидать серийное производство самолета «Байкал»
16.09.2019
Россия выбрала создателя замены Ан-2
15.08.2018
Самолеты по амнистии
14.03.2018
Бесполетные технологии
19.07.2017
Cамое интересное на МАКС-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?