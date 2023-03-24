Самолет ТВС-2МС полностью оснастили отечественной авионикой

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, все бортовое оборудование имеет высокие конкурентоспособные характеристики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский многоцелевой самолет ТВС-2МС полностью оснащен отечественным авиационным оборудованием, сейчас проходят испытания с проверкой работы авионики в разных режимах. Об этом сообщили ТАСС в Институте авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор").

"Все бортовое оборудование, которым оснащен ТВС-2МС, российского производства и имеет высокие конкурентоспособные характеристики. Отработки на воздушном судне позволят адаптировать изделия под заказчика и по необходимости усовершенствовать человеко-машинный интерфейс для удобства эксплуатации", - сказал генеральный директор АО "Навигатор" Сергей Бабуров.

В пресс-службе компании добавили, что на самолете установили современные умные многофункциональные индикаторы, самолетный ответчик СО-2010, вычислители пилотажно-навигационных параметров ВПНП-1М со встроенными инерциальными датчиками и вычислителем системы воздушных сигналов, магнитометр ЦДМК-1, устройство преобразования и сопряжения.

На борт самолета планируется также устанавливать отечественные спутниковые антенны АС-005, разработанные АО "Навигатор" в рамках работ по импортозамещению.

ТВС-2МС - перспективный легкий многоцелевой самолет, являющийся модернизацией Ан-2 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и более экономичным расходом топлива. Первый успешный полет ТВС-2МС с бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) АО "Навигатор" осуществили в январе 2023 года.