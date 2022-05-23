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РИА Новости

В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов

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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая отечественная уникальная малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения вертолетов и больших беспилотников создана в России, в июне начинаются ее испытания на новейшем вертолете Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора", компании-разработчика системы, Сергей Бабуров.

"МСНВО-2010 - первая отечественная уникальная система, аналогов которой нет, предназначена для вертолетов и крупногабаритных беспилотников. Предупреждает, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", - сказал Бабуров на проходящей в Москве выставке HeliRussia.

Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией.

"Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка - все "мозги" уместить в одну эту маленькую коробку", - сказал гендиректор.

Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.

Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Проекты
БПЛА
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