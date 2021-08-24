Глава ВПК Александр Красовицкий: Россия поставила Замбии 35 бронеавтомобилей "Тигр"

КУБИНКА (Московская область), 23 авг – РИА Новости. Россия поставила Замбии 35 бронеавтомобилей "Тигр", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор производителя этих машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.

"Конечно, мы работаем над увеличением экспорта, и эти усилия приносят плоды. Сегодня "Тигры" эксплуатируются уже в 20 странах мира. Двадцатой страной в этом году стала Замбия, которая приобрела у нас 35 машин в "праворульном" исполнении и уже показала их на своем военном параде", - сказал Красовицкий.

Красовицкий отметил, что последние годы "Тигр" набирает популярность в Африке. Так, на недавно прошедшей оружейной выставке в Кот-Д'Ивуаре машина стала одной из главных "звезд" - в проработке находятся новые контракты.

Собеседник агентства добавил, что в последнее время заметно вырос спрос на бронеавтомобили "ВПК-Урал", есть новые экспортные контракты на десятки таких машин.

По словам гендиректора ВПК, сейчас экспорт занимает 25% от портфеля заказов компании при прогнозируемой чистой прибыли в этом году в 2,2 миллиарда рублей.

"Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования.