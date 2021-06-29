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ТАСС

Отечественный производитель бронемашин переходит на роботизированное производство

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Александр Красовицкий
Александр Красовицкий.
Источник изображения: Пресс-служба "Военно-промышленной компании"

По словам гендиректора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого, это позволит повысить качество работ и снизить себестоимость изделий

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Крупнейший производитель колесных броневиков "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") запустил роботизированную линию на одном из своих производств. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "ВПК" Александр Красовицкий.

"Внедрение в производственный процесс роботов обеспечивает повышение качества работ, устранение так называемого человеческого фактора и снижение себестоимости изделий", - заявил Красовицкий.

По словам руководителя компании, промышленный сварочный робот был установлен в одном из цехов по производству комплектующих на "Арзамасском машиностроительном заводе", а также идут работы по вводу в строй промышленного сварочного робота на Выксунском заводе корпусов.

"Освобождающихся в результате внедрения робототехники квалифицированных специалистов мы используем на других ответственных участках производства", - заверил генеральный директор.

ООО "Военно-промышленная компания" является производителем знаменитых бронемашин "Тигр", основного бронетранспортера российской армии - БТР-82А, а также перспективного БТР "Бумеранг".

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