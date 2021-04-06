Замминистра обороны РФ Криворучко оценил возможности дистанционно-управляемого боевого модуля БТР-БМ

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Новейшую разработку - дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) БТР-БМ, установленный на шасси бронетранспортера БТР-82, продемонстрировали в действии заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко на одном из подмосковных полигонов "Военно-промышленная компания" ("ВПК") и "Оружейные мастерские".

"Замминистра обороны была продемонстрирована стрельба из 30-мм автоматической пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта. Стрельба велась с места и с ходу на пересеченной местности по появляющимся и движущимся целям на дальностях 1500 - 1000 м (для автоматической пушки) и 900 - 500 м (для спаренного пулемета). Все цели были успешно поражены с первых очередей", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор "ВПК" Красовицкий.

По его словам, Криворучко "дал высокую оценку новой разработке".

ДУБМ БТР-БМ разработан в инициативном порядке конструкторами и инженерами ООО "ВПК" и ООО Оружейные мастерские". Новинку представляли Криворучко руководители этих компаний - Красовицкий и Дмитрий Галкин.

"Во время осмотра машины заместителю министра обороны было доложено об особенностях нового ДУБМ, прозвучали ответы на его вопросы", - сказал Красовицкий.

Он сообщил, что "разработанный совместно с коллегами из "Оружейных мастерских" новый боевой модуль выгодно отличается от всех существующих в мире аналогов". "В частности, тем, что он имеет значительно большие углы наведения оружия в вертикальной плоскости, возможность пополнения боекомплекта без выхода экипажа из машины, а также способность работы в аварийном режиме при полном отсутствии электропитания. На сегодняшний день ни один из существующих ДУБМ не имеет таких возможностей", - отметил собеседник агентства.

ДУБМ БТР-БМ оснащён автоматизированной системой управления огнём. Она включает баллистический вычислитель, двухплоскостной стабилизатор оружия и электроприводы наведения, комбинированный (день-ночь) прицельный комплекс наводчика с независимой стабилизацией линии визирования с телевизионным, тепловизионным, лазерным дальномерным каналами и каналом управления ПТУР, а также автомат сопровождения цели, пояснил Красовицкий.

Он сообщил, что, благодаря тепловизионному каналу, дальность обнаружения целей типа "БМП-БТР" в ночное время, а также в условиях плохой видимости (пыль, дождь, снег, туман) увеличилась с 1 200 м до 3 000 м. Наличие автомата сопровождения цели значительно повышает вероятность поражения движущихся целей с ходу. Управление боевым модулем осуществляется с автоматизированного рабочего места наводчика-оператора, установленного в шасси боевой машины, на которую монтируется ДУБМ.

Красовицкий подчеркнул, что "новый боевой модуль может устанавливаться на модернизируемые БМП, бронетранспортеры, другие боевые и специальные машины, боевые катера, лёгкие боевые корабли, стационарные блокпосты и огневые точки".

"По составу вооружения, защищенности и возможностям решения тактических и огневых задач бронетранспортер, оснащенный ДУБМ БТР-БМ, по сути, превращается в колесную БМП", - отметил Красовицкий.