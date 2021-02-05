Войти
ТАСС

ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе "Стрелы" для российской армии

71
0
0
Базовый бронеавтомобиль "Стрела"
Базовый бронеавтомобиль "Стрела".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

В перспективе он позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) создаст новый многоцелевой автомобиль на базе бронемашины "Стрела" для Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

"Линейка автомобильной техники "Стрела" создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых - базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия - уже готовы. В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии", - сообщил Красовицкий.

Как сообщил глава ВПК, семейство автомобилей "Стрела" также включит легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

По его словам, "Стрела" получилась дешевле бронеавтомобиля "Тигр" за счет применения коммерческих комплектующих. "Благодаря широкому применению в конструкции узлов и агрегатов коммерческих машин, автомобили семейства "Стрела" могут обслуживаться и при необходимости ремонтироваться на развитой сети станций техобслуживания по всей стране", - добавил он.

Как отметил Красовицкий, ВПК разработала базовый бронеавтомобиль "Стрела" за 1,5 месяца в инициативном порядке.

Семейство автомобильной техники "Стрела" было впервые представлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", прошедшем в августе прошлого года в подмосковной Кубинке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПК ООО
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
21.12.2020
Госиспытания бронеавтомобиля "Атлет" завершат летом 2021 года
04.08.2020
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
08.05.2020
Александр Красовицкий: создаем новый БТР для защиты Крайнего Севера
04.03.2020
В России начата разработка нового бронеавтомобиля на базе «Атлета»
22.02.2017
Александр Красовицкий: армия может завести минозащищенного "Медведя"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:35
  • 24
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 21:01
  • 1
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
  • 04.02 17:38
  • 3
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 16:55
  • 177
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 15:54
  • 0
Американские бомбардировщики B-1 Lancer направляются в Норвегию
  • 04.02 15:31
  • 2
6G: Фантастика? Не совсем…
  • 04.02 14:10
  • 22
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 13:13
  • 3
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:56
  • 56
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 12:39
  • 2
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:14
  • 3
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 12:05
  • 1
РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)