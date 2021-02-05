ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе "Стрелы" для российской армии

В перспективе он позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) создаст новый многоцелевой автомобиль на базе бронемашины "Стрела" для Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

"Линейка автомобильной техники "Стрела" создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых - базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия - уже готовы. В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии", - сообщил Красовицкий.

Как сообщил глава ВПК, семейство автомобилей "Стрела" также включит легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

По его словам, "Стрела" получилась дешевле бронеавтомобиля "Тигр" за счет применения коммерческих комплектующих. "Благодаря широкому применению в конструкции узлов и агрегатов коммерческих машин, автомобили семейства "Стрела" могут обслуживаться и при необходимости ремонтироваться на развитой сети станций техобслуживания по всей стране", - добавил он.

Как отметил Красовицкий, ВПК разработала базовый бронеавтомобиль "Стрела" за 1,5 месяца в инициативном порядке.

Семейство автомобильной техники "Стрела" было впервые представлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", прошедшем в августе прошлого года в подмосковной Кубинке.