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ТАСС

Минобороны начнет госиспытания машин на платформе "Бумеранг" в 2021 году

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Генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий
Генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания" / "Эксперт"

Как сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, машины успешно прошли предварительные испытания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания новейших бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективной платформе "Бумеранг" начнутся в 2021 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

"Ранее БТР и БМП на платформе "Бумеранг" успешно прошли предварительные испытания. После них мы реализовали ряд пожеланий заказчика, доработали машины, изготовили новые образцы с учетом всех доработок. Теперь машины готовы к государственным испытаниям, начать которые планируется весной следующего года", - сказал Красовицкий.

В апреле этого года в ВПК сообщили ТАСС, что доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП "Бумеранг" получат увеличенный корпус с улучшенной плавучестью. Новый корпус также позволит более комфортно разместить десант в полном снаряжении.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Корнет
Эпоха БМ
Компании
ВПК ООО
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