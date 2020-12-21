Госиспытания бронеавтомобиля "Атлет" завершат летом 2021 года

Как сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, "Атлет" полностью прошел предварительные испытания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля "Атлет" начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета. На данный момент автомобиль завершил программу предварительных испытаний, сообщил ТАСС в пятницу гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

"На сегодня "Атлет" полностью прошел предварительные испытания и выходит на этап государственных. Они начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года", - сказал Красовицкий.

9 декабря в интервью "Красной звезде" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков сообщал, что завершить госиспытания "Атлета" планируется в следующем году.

"Атлет"

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано "Военно-промышленной компанией" по заказу Минобороны России в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, а также для буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

В стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. Баллистическая защита бронеавтомобилей в базовой комплектации соответствует второму уровню по общим техническим требованиям.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1,6 тонны грузоподъемность, повышенная в три раза по сравнению с "Тигром" противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.