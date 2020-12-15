"ВПК" по контракту с Минобороны РФ разработает в 2021 году 4 новых образца легкого бронеавтомобиля семейства "Стрела"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - "Военно-промышленная компания" ("ВПК") и министерство обороны РФ подписали контракт об открытии опытно-конструкторской работы "Стрела", сообщает пресс-служба "ВПК".

"Компанией получено согласованное техническое задание на разработку в следующем году новых 4 образцов бронеавтомобиля легкой категории семейства "Стрела", - сказал генеральный директор ООО "ВПК" Александр Красовицкий, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы.

По его словам, это будет многоцелевой бронированный автомобиль и шасси под монтаж вооружения и специального оборудования на его базе. Также будут созданы многоцелевой небронированный автомобиль и шасси под монтаж специального оборудования на его базе. Опытные образцы создаваемых в рамках ОКР бронеавтомобилей уже в следующем году пойдут на предварительные испытания, график которых согласован и утвержден.

"Начнутся также предварительные испытания опытных образцов машин, которые уже готовы - это многоцелевой бронеавтомобиль "Стрела" и защищенный автомобиль амфибия "Стрела", - сказал Красовицкий.

В сообщении отмечается, что семейство легких бронеавтомобилей "Стрела" было разработано ООО "ВПК" в инициативном порядке. После представления опытных образцов автомобилей высшему руководству Минобороны РФ было принято решение об открытии ОКР "Стрела" для нужд военного ведомства. Базовая модель семейства "Стрела" имеет полную масс до 4,9 т, обладает защищенностью на уровне 2 класса по ОТТ и способна развивать на шоссе максимальную скорость до 155 км/ч.