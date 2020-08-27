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Российская газета

Единственную в своем классе бронеамфибию "Стрела" показали на "Армии"

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Источник изображения: rg.ru

Новейший плавающий бронеавтомобиль "Стрела" привлек большое внимание на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". И, понятно почему - другой техники такого класса в России пока нет.


Конструкторам ООО "Военно-промышленная компания" удалось создать машину, которую можно уверенно применять, например, в ходе разведывательных рейдов. Во время выполнения поставленных задач ее не остановят водные преграды, она преодолеет их со скоростью 7 км/ч. В то же время экипажи лишенных амфибийных возможностей образцов техники будут вынуждены искать мосты или места, где можно переправиться вброд.

Эта модификация немного тяжелее по сравнению с обычным вариантом, весит 4 900 кг. Причина в специальной конструкции водонепроницаемого корпуса и установке водометного движителя.

Грузоподъемность - 800 кг. Длина - 4 700 мм, ширина - 2 200 мм, высота - 2 100 мм. Клиренс - 280 мм.

Мощность дизельного двигателя - 200 л.с. Коробка передач, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть механической или автоматической.

Максимальная скорость по шоссе составляет 120 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

На бронеавтомобиль возможна установка различного вооружения и специального оборудования. Экипаж состоит из 4 военнослужащих.

ООО "ВПК" на "Армии-2020" представил также небронированную версию "Стрелы", бронетранспортер БТР-82АТ с новым необитаемым боевым модулем и перспективную колесную боевую машину пехоты К-17 "Бумеранг".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Бумеранг
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
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