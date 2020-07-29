Войти
Военно-промышленный курьер

На «Армии» зритель впервые увидит плавающий БА «Стрела»

585
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» ожидается первая демонстрация плавающего варианта новейшего российского бронеавтомобиля «Стрела». Об этом сообщили в ООО «Военно-промышленная компания».

Модификация войдет в семейство машин легкого класса и будет применяться в различных подразделениях вооруженных сил.

Как и на обычную версию, на нее возможна установка специального оборудования и различного вооружения.

Конструкторы «ВПК» имеют большой опыт по созданию амфибийной техники. Вначале 50-х был создан «Малый автомобиль водоплавающий» - МАВ (4х4), он же ГАЗ-46, массой 1270 кг.

Еще большее распространение получила БРДМ-2, выпуск которой начался в начале 60-х. Легендарную машину эксплуатировали армии более 60 стран, во многих используют до сих пор. Она послужила базой для создания различных модификаций, в том числе зенитно-ракетного комплекса «Стрела-1» и противотанковых - с ПТУР «Малютка» и «Конкурс».

Благодаря наличию специальных водометных установок отменными пловцами являются бронетранспортеры БТР-60, БТР-70, БТР-80 и БТР-82А. 82-й в настоящее время активно используют в частях морской пехоты.

Хорошо приспособлена для преодоления водных преград перспективная техника на средней унифицированной платформе "Бумеранг", сообщает РГ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9M14 Малютка
БРДМ-2
БТР-60
БТР-70
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Бумеранг
Компании
ВПК ООО
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
28.07.2020
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
10.06.2020
Гендиректор "ВПК": готовы сделать для военных танк на колесах
11.09.2018
Сирийский рекорд: в боях принимают 9 типов бронемашин СССР и России
27.05.2014
Объединение с Россией или смерть
19.11.2009
Промышленность едет в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне