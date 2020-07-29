На «Армии» зритель впервые увидит плавающий БА «Стрела»

На VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» ожидается первая демонстрация плавающего варианта новейшего российского бронеавтомобиля «Стрела». Об этом сообщили в ООО «Военно-промышленная компания».

Модификация войдет в семейство машин легкого класса и будет применяться в различных подразделениях вооруженных сил.

Как и на обычную версию, на нее возможна установка специального оборудования и различного вооружения.

Конструкторы «ВПК» имеют большой опыт по созданию амфибийной техники. Вначале 50-х был создан «Малый автомобиль водоплавающий» - МАВ (4х4), он же ГАЗ-46, массой 1270 кг.

Еще большее распространение получила БРДМ-2, выпуск которой начался в начале 60-х. Легендарную машину эксплуатировали армии более 60 стран, во многих используют до сих пор. Она послужила базой для создания различных модификаций, в том числе зенитно-ракетного комплекса «Стрела-1» и противотанковых - с ПТУР «Малютка» и «Конкурс».

Благодаря наличию специальных водометных установок отменными пловцами являются бронетранспортеры БТР-60, БТР-70, БТР-80 и БТР-82А. 82-й в настоящее время активно используют в частях морской пехоты.

Хорошо приспособлена для преодоления водных преград перспективная техника на средней унифицированной платформе "Бумеранг", сообщает РГ.