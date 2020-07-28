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Российская газета

Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"

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Легкий бронеавтомобиль "ВПК-Стрела".
Легкий бронеавтомобиль "ВПК-Стрела".
Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания"

На VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ожидается первая демонстрация плавающего варианта новейшего российского бронеавтомобиля "Стрела". Об этом "РГ" сообщили в ООО "Военно-промышленная компания".

Модификация войдет в семейство машин легкого класса и будет применяться в различных подразделениях вооруженных сил.

Как и на обычную версию, на нее возможна установка специального оборудования и различного вооружения.

Конструкторы "ВПК" имеют большой опыт по созданию амфибийной техники. Вначале 50-х был создан "Малый автомобиль водоплавающий" - МАВ (4х4), он же ГАЗ-46, массой 1270 кг.

В 1957 году началось серийное производство ГАЗ-40П (плавающий), больше известного как бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1. Весившая 5 600 кг с 90-сильным двигателем, она могла форсировать реки со скоростью до 9 км/ч. Ее использовали также как базу для создания машин радиационной и химической разведки и противотанковых комплексов "Шмель", "Фаланга", "Малютка". Долгое время находилась на вооружении более чем двух десятков государств.

Еще большее распространение получила БРДМ-2, выпуск которой начался в начале 60-х. Легендарную машину эксплуатировали армии более 60 стран, во многих используют до сих пор. Она послужила базой для создания различных модификаций, в том числе зенитно-ракетного комплекса "Стрела-1" и противотанковых - с ПТУР "Малютка" и "Конкурс".

Благодаря наличию специальных водометных установок отменными пловцами являются бронетранспортеры БТР-60, БТР-70, БТР-80 и БТР-82А. "Восемьдесят второй" в настоящее время активно используют в частях морской пехоты.

Хорошо приспособлена для преодоления водных преград перспективная техника на средней унифицированной платформе "Бумеранг". Машины этого семейства также будут представлены на форуме "Армия-2020" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" и на полигоне в Алабино.


Алексей Моисеев

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Россия
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9M14 Малютка
БРДМ-2
БТР-60
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