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Российская газета

Испытания новейшего российского броневика "Стрела" показали на видео

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Телеканал "Звезда" разместил эксклюзивные кадры испытательных заездов новинки "Военно-промышленной компании" - бронеавтомобиля легкого класса "Стрела".

Машина эффектно продемонстрировала свои скоростные и маневренные характеристики.

Любопытно, что вместе с ней был показан "Тигр" - другой образец продукции ООО "ВПК". Видно, насколько предшественник, относящийся к более тяжелым представителям колесной техники, отличается от "Стрелы" по габаритам.

Впервые информация о создании нового поколения броневиков появилась в конце мая текущего года. Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий рассказал ТАСС о том, что их разработка унифицирована по применяемым агрегатам с самыми массовыми российскими коммерческими автомобилями. Это существенно удешевляет и облегчает производство.

Несколько дней назад стали известны другие подробности. Например, более детальные тактико-технические характеристики. Так, вес, например, составляет 4 700 кг. Это позволяет применять "Стрелу" в аэромобильных операциях, она легко перебрасывается на внешней подвеске транспортным вертолетом Ми-8/17.

Вместимость - восемь военнослужащих. Скорость по шоссе может достигать 155 км/ч. Максимальное внимание уделено защите как от огня стрелкового оружия, так и от минной угрозы.

Необходимо отметить, что армия и другие силовые структуры давно нуждаются в таких бронемашинах, в разное время предпринимались попытки создания данной техники, но по разным причинам, в том числе из-за использования зарубежным компонентов, они были безуспешны.

Однако новинка от ООО "ВПК", изготовленная только из отечественных узлов, имеет все шансы найти применение в Российских вооруженных силах.


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Друзья, спешим представить Вам новинку ООО «ВПК» - лёгкий бронеавтомобиль «ВПК-Стрела», который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. «Стрела» может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования. При этом броня машины обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса. Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Максимальная скорость «Стрелы» по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до 8 человек. В основе конструкции машины - перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. 100% комплектующих производятся на территории России. #milindcom #ВПК #впкстрела #бронеавтомобиль #military #russia #army #russianarmy

Публикация от Военно-промышленная компания (@milindcom)




Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
ВПК ООО
Проекты
2020-й год
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