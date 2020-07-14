В России создали легкий броневик «Стрела» для переброски на вертолете

Специалисты «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК- Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8, сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО "Военно-промышленная компания" была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса, в рамках которой был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля из семейства "ВПК-Стрела", – передает ТАСС слова Красовицкого.

Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. "На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", –подчеркнул Красовицкий.

По его словам, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. "Машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно- служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования", – пояснил глава ВПК.

При этом броня машины обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45x39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x54 мм из СВД). Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная скорость "Стрелы" по шоссе – до 155 км/ч, вместимость – до 8 человек. В основе конструкции машины – перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. 100% комплектующих производятся на территории России.

Напомним, в марте Красовицкий рассказал, что новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику.

Дмитрий Зубарев