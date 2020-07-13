"Бумеранг" покажут широкой публике на "Армии-2020"

Всемирно известный российский производитель колесной бронетехники - ООО "Военно-промышленная компания" традиционно участвует в проводимых в подмосковном парке "Патриот" Международных военно-технических форумах "Армия".

Их экспозиция традиционно отличается разнообразием представленных образцов, и не было года, чтобы нижегородские оружейники не демонстрировали какие-нибудь новинки.

2020 год не станет исключением. Как сообщается, в конце августа специалисты и просто посетители выставки смогут увидеть около двух десятков единиц вооружения и различных специальных машин. Из них пять экспонатов до этого ни разу нигде не показывались.

Впервые на площадке "ВПК" будет присутствовать образец унифицированной межвидовой колесной бронированное платформы "Бумеранг".

Интерес к нему должен быть повышенным. В 2021 году ожидается окончание государственных испытаний, после чего начнется поставка в соединения сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также продвижение за рубеж.

По своим тактико-техническим характеристикам - защите, огневой мощи и подвижности - новейшее средство доставки пехоты считается одним из лучших в мире. Заложенный потенциал позволит эксплуатировать его несколько десятилетий.

Кроме уже существующих вариантов будут созданы и новые, в том числе так называемые колесные танки, которые способны уничтожать не только бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, но и гораздо более тяжелую гусеничную технику, в том числе современные основные боевые танки.

Алексей Моисеев