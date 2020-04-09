«Бумеранг» отправили на доработку

Российской армии придётся ещё подождать «Бумерангов». По данным информационного агентства ТАСС, предварительные испытания перспективных боевых машин показали, что БТР К-16 и БМП К-17 нуждаются в изменённом корпусе.

«Бумеранг» уже завершил предварительные испытания, по результатам которых сделаны отдельные доработки. В частности, немного расширили бронекорпус, вырастет водоизмещение и, соответственно, плавучесть боевой машины. На боевых машинах, способных действовать на воде, можно будет усилить бронезащиту дополнительными навесными элементами», — сообщили ТАСС в пресс-службе ООО «Военно-промышленная компания».

«Бумеранг» на испытаниях Источник изображения: milindcom.ru

В «Военно-промышленной компании» также указывают, что помимо повышенной плавучести, новый корпус позволит более комфортно разместить десант в полном снаряжении. В частности, это позитивно скажется на скорости выгрузки десанта из машины, а также снижении его утомляемости при совершении длительных маршей.

Перспективные боевые машины на базе платформы «Бумеранг» планировалось поставить в войска ещё в 2017 году. В апреле 2019 года СМИ сообщили о том, что боевая платформа успешно прошла предварительные испытания и даже превзошла требования, изложенные в техзадании Минобороны РФ. Теперь перспективным машинам предстоит повторно пройти баллистические испытания, а также тестирование на противоминную стойкость.

«Бумеранг» является унифицированной колёсной платформой, на базе которой планируется создание ряда боевых машин для армии. Боевая машина пехоты К-17 на базе платформы «Бумеранг» впервые была показана широкой публике 9 мая 2015 года на московском Параде Победы. Также на этой платформе разрабатывается модель бронетранспортёра К-16.