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Деловая газета "Взгляд"

Броневик для передвижения в условиях пандемии создали в России

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Источник изображения: milindcom.ru

Новую модификацию спецавтомобиля «Тигр» для использования во время пандемии разработала ООО «Военно-промышленная компания». Автомобиль оснащен специальными фильтрами, позволяющими безопасно передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой.

Бронированная машина оборудована фильтро-вентиляционной установкой. "Это обеспечивает возможность работы экипажу в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ "Тигр" делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", – цитирует "Интерфакс" сообщение ВПК.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


Елизавета Булкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПК ООО
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