"ВПК" запатентовала дизайн бронеавтомобиля "Тигр" в комплектации "Рейд"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

АО "Арзамасский машиностроительный завод" (АО "АМЗ"), входящее в периметр управления ООО "ВПК", зарегистрировало в Роспатенте дизайн обновленной специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 "Тигр" в комплектации "Рейд". Об сообщается в instagram ООО "ВПК".

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

От классического бронеавтомобиля СБМ, обновленный "Тигр" отличается новым пятидверным бронированным корпусом со складной дополнительной бронезащитой по периметру люков в крыше, обновленным дизайном носовой части машины с измененной схемой бронирования радиатора и моторного отсека, более мощным (240 л.с. вместо 215 л.с.) турбодизелем производства ЯМЗ с автоматической коробкой передач, наличием решеток на всех окнах, дополнительной бойницей в правом лобовом стекле.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Данный бронеавтомобиль не является продукцией военного назначения и может поставляться заказчикам, в том числе и зарубежным, напрямую от ООО "ВПК".