Войти
Вестник Мордовии

"ВПК" запатентовала дизайн бронеавтомобиля "Тигр" в комплектации "Рейд"

583
0
0

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

АО "Арзамасский машиностроительный завод" (АО "АМЗ"), входящее в периметр управления ООО "ВПК", зарегистрировало в Роспатенте дизайн обновленной специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 "Тигр" в комплектации "Рейд". Об сообщается в instagram ООО "ВПК".

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

От классического бронеавтомобиля СБМ, обновленный "Тигр" отличается новым пятидверным бронированным корпусом со складной дополнительной бронезащитой по периметру люков в крыше, обновленным дизайном носовой части машины с измененной схемой бронирования радиатора и моторного отсека, более мощным (240 л.с. вместо 215 л.с.) турбодизелем производства ЯМЗ с автоматической коробкой передач, наличием решеток на всех окнах, дополнительной бойницей в правом лобовом стекле.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Данный бронеавтомобиль не является продукцией военного назначения и может поставляться заказчикам, в том числе и зарубежным, напрямую от ООО "ВПК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Компании
АМЗ
ВПК ООО
ГАЗ Группа
Роспатент
Похожие новости
17.05.2013
Основной боевой техникой ВДВ станут БМД-4М, «Тигры» и «Камазы»
11.02.2013
Бронеавтомобиль «Тигр-М» принимается на вооружение
03.05.2012
Минобороны в 2012 году планирует закупить более 10 автомобилей "Тигр"
27.03.2012
«Стрекозу» и «Ласточку» посадили на «Тигра»
28.07.2010
Национальная жандармерия Аргентины может приобрести российские ББМ «Тигр»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:14
  • 3
Ми-38 – теперь и в армии
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей