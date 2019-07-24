Разработчик "Бумеранга" планирует оснащать броней гражданские автомобили

На гражданском рынке такие авто востребованы силовыми структурами и банками, отметил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" (ВПК), которая производит армейские внедорожники "Тигр", а также бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", планирует заняться внутренним бронированием гражданских автомобилей. Об этом ТАСС рассказал во вторник генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Компания в качестве одного из направлений рассматривает производство машин с внутренним бронированием. Это гражданские автомобили с бронированием внутри", - сообщил Красовицкий.

Он пояснил, что на гражданском рынке такие авто востребованы силовыми структурами и банками.

"В первую очередь это будут машины для банков, во вторую очередь мы будем предлагать эти автомобили скрытого бронирования нашим подразделениям специальным", - отметил глава компании.

Автомобили со внутренним бронированием являются модифицированными версиями серийных гражданских авто. В отличие от бронеавтомобилей, специально разработанных для армии и силовых структур, внешне они ничем не отличаются от обычных гражданских машин - вся броня у них интегрирована и скрыта элементами кузова.

Одним из производителей таких автомобилей является канадская компания Streit Group, с которой также сотрудничает ВПК. В частности, Streit Group по лицензии производит версию бронеавтомобиля "Тигр" под названием Falcon-APC. В линейке гражданских авто с внутренним бронированием - внедорожники, седаны, минивены, фургоны, инкассаторские автомобили и другие.