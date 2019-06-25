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25.06.2019
bmpd.livejournal.com

Еще новый "Тигр"

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Как уже сообщал наш блог, на открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", в числе прочего, ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящая в состав Группы ГАЗ, впервые продемонстрирует новый многоцелевой защищенный автомобиль "Тигр Next" с колесной формулой 4х4, имеющий, согласно ряду соообщений, официальное обозначение "Тигр АМН-2".

Новый многоцелевой защищенный автомобиль "Тигр Next" (АМН-2) с колесной формулой 4х4, разработки ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящей в состав Группы ГАЗ, в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Виталий Кузьмин

Новый многоцелевой защищенный автомобиль "Тигр Next" (АМН-2) с колесной формулой 4х4, разработки ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящей в состав Группы ГАЗ, в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Виталий Кузьмин

Новый многоцелевой защищенный автомобиль "Тигр Next" (АМН-2) с колесной формулой 4х4, разработки ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящей в состав Группы ГАЗ. Кубинка, июнь 2019 года (с) "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

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  • В новости упоминаются
Компании
ВПК ООО
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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