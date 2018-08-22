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22.08.2018
РИА Новости

Минобороны России получило опытную партию бронеавтомобилей "Волк"

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Автомобиль ВПК-3927 "Волк"
Защищенный модульный автомобиль ВПК-3927 "Волк".
Источник: Сергей Суворов/пресс-служба ООО ВПК/ТАСС

КУБИНКА, 21 авг - РИА Новости. Минобороны России получило первую опытную партию бронеавтомобилей "Волк", работу над которой после трёхлетнего перерыва возобновили в 2018 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Совсем недавно со стороны Минобороны эти работы были возобновлены. В настоящее время все опытные образцы переданы в Научно-исследовательский испытательный центр автомобильной техники МО РФ, где проходят дальнейшие испытания", - сказал он.

Красовицкий пояснил, что несколько лет назад практические работы по "Волку" были приостановлены, однако данная опытно-конструкторская разработка не закрылась.

Впервые бронеавтомобили "Волк" продемонстрировали на выставке "Технологии в машиностроении-2010". Тогда ВПК показала два варианта машины: с бронированным модулем для экипажа и открытым грузовым отсеком и трехосный с полностью бронированным десантным отсеком для перевозки личного состава.

Первые опытные образцы "Волка" разрабатывались с учетом самых современных на тот момент технологий. Автомобили внесли свой вклад в совершенствование технологий и конструкции бронемашин, однако требовали ряд доработок. Обновленная версия была представлена в 2015 году.

21.08.2018
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