«Рособоронэкспорт» впервые принимает участие в выставке BIDEC-2017



Источник: © РИА Новости . Ирина Калашникова Источник: © РИА Новости . Ирина Калашникова

Компания представит в Бахрейне более 200 образцов продукции военного назначения

«Рособоронэкспорт» принимает участие в первой Международной оборонной выставке-конференции BIDEC-2017, которая пройдет с 16 по 18 октября в Манаме (Бахрейн). Выставка проводится под патронажем короля Бахрейна Хамада Бин Иса аль-Халифа, при поддержке министерства обороны Бахрейна.

«Рособоронэкспорт» выступает организатором единой российской экспозиции на BIDEC-2017. На стенде компании представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения. Кроме того, в российской экспозиции принимают участие ООО «Военно-промышленная компания» и ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», которые представят натурные образцы своей продукции: специальную полицейскую машину СПМ-233136 и гусеничный транспортер-тягач ГАЗ-3344-20.

«Перспективы развития военно-технического сотрудничества между Россией и Бахрейном характеризуются устойчивой положительной динамикой роста как в рамках обоюдной заинтересованности сторон в определении новых перспективных направлений сотрудничества, так и в практической их реализации в виде подписанных контрактов и поставок законтрактованной продукции военного назначения», – прокомментировал заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский, возглавляющий делегацию компании на выставке.

Как он отметил, Бахрейн проявляет большой интерес к российским системам ПВО различного радиуса действия, бронетанковой и автомобильной технике, противотанковым средствам и стрелковому оружию российского производства.

Напомним, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн было подписано в 2015 году. В рамках этого документа «Рособоронэкспорт» уже в 2016 году осуществил ряд поставок вооруженным силам Бахрейна. В 2017 году было подписано несколько контрактов на поставку вооружения и военной техники. Кроме того, «Рособоронэкспорт» готов начать экспорт в страну систем безопасности российского производства.

«Страны ближневосточного региона не понаслышке знают об угрозе международного терроризма. Здесь особое внимание уделяется вопросам безопасности на всех уровнях. Поэтому мы также готовы представить новый продукт, разработанный Рособоронэкспортом – «Системы безопасности российского производства». Он включает в себя весь спектр средств по обеспечению правопорядка, противодействию терроризму, охране особо важных объектов, а также новейшие решения в области кибербезопасности», – заявил Сергей Гореславский.

Он также добавил, что в настоящее время «Рособоронэкспорт» ведет плодотворное сотрудничество с традиционными партнерами из арабского Востока и активно расширяет свое присутствие в регионе. «Пример тому – успешные переговоры на высшем уровне с королем Саудовской Аравии, которые привели к подписанию ряда знаковых для обеих стран контрактов», – заключил Сергей Гореславский.

В ходе BIDEC-2017 «Рособоронэкспорт» также запланировал обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества Бахрейна и других стран ближневосточного региона и Северной Африки.