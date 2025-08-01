Глава Военно-промышленной компании: "Тигр" нового поколения станет "Атлетом"



Александр Красовицкий

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Александр КрасовицкийИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

Крупнейший в России производитель колесных бронетранспортеров Военно-промышленная компания (ВПК) продолжает создавать новые автомобили в интересах военных. Уже открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) по новому поколению "Тигров", создана медицинская версия бронированного "зверя", а также представлен опытный образец модернизированного БТР-87.

Об этих и других проектах в области колесной бронетехники, а также о поставках "Тигров" за рубеж и результатах деятельности компании в прошлом году в интервью ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017" рассказал генеральный директор компании Александр Красовицкий.

— Расскажите, пожалуйста, про новинку форума — БТР-87.

— Это инициативная опытно-конcтрукторская работа, которую ВПК сделала в инициативном порядке за свой счет. Здесь может быть кормовой выход для десантников с распашной дверью, как представлено в образце на выставке, или можем сделать очень удобную откидную аппарель опять же в корме. Это основное отличие БТР-87 от БТР-82А, где десант высаживается через люки, которые расположены в бортах корпуса.

Плюс ко всему, то, что двигатель находится спереди, также увеличивает безопасность экипажа. Кроме того, здесь более "зубастый" боевой модуль: добавлены противотанковые управляемые ракеты и используется наша традиционная 30-миллиметровая пушка. Машина должна заинтересовать в первую очередь наше родное Министерство обороны, а после этого будем выводить ее на зарубежные рынки. БТР-87 уже прошел ряд испытаний, теперь мы представляем первый образец Минобороны России, чтобы открыть опытно-конструкторскую работу в интересах военного ведомства.

— Что сейчас с проектом "Тигра" с 30-миллиметровой пушкой?

— Мы показали его в 2016 году, уже стреляли из этой машины. Это, опять же, инициативная разработка, которую мы с нашими коллегами из "766 УПТК" сделали достаточно быстро.

Боевым модулем этой машины можно управлять дистанционно в радиусе до одного километра, либо он может работать в автономном режиме по программе. Никто не верил, что можно поставить на четырехосную машину массой до 8 тонн 30-миллиметровую пушку, но мы показали, что это выполнимо и что это работает. В принципе, мы готовы делать такие машины, сейчас ищем клиентов.

— В Минобороны заявляли, что им интересен этот образец. Есть ли договоренность?

— Я про эту машину рассказал Сергею Кужугетовичу (Шойгу — прим. ТАСС) в Сочи во время совещания с Верховным Главнокомандующим. Сказал, что мы готовы начать производство этого образца.

Сегодня, я знаю, "КамАЗ" делает "Тайфун" с 30-миллиметровой пушкой, но он тяжелее и почти в два раза дороже. Я считаю, что потенциал у нашей машины очень большой. Договоренности с Минобороны о закупках пока нет, но мы находимся в процессе открытия опытно-конструкторской работы в интересах военных. Она будет называться "Барс". Есть уже решение Юрия Ивановича Борисова об открытии этой ОКР. Сейчас мы проходим все этапы.

— В этом году откроете?

— Думаю, да. Пару-тройку месяцев, и откроем.

— Как прошли копровые испытания десантируемого "Тигра"? Будут ли поставки в ВДВ?

— Мы эту машину кидали под разными углами, с разных высот. Десантники специально переворачивали на крышу, после чего ставили на колеса, машина заводилась и ехала. Сейчас мы находимся на этапе поиска контрагента, который нам будет изготавливать специальную платформу для десантирования "Тигра".

— Каковы перспективы у новой машины "Медведь"?

— На мой взгляд, это одна из самых защищенных машин, которые делает наша компания. "Медведь" держит под днищем семь килограммов в тротиловом эквиваленте. Мы надеемся, что пойдут продажи этой машины. Ею уже интересуются зарубежные заказчики, также "Медведь" принят на снабжение Росгвардии, которая планирует продолжать закупки этой машины.

— Сообщалось, что Египет хочет купить у России бронеавтомобили "Тигр". Есть ли договоренности?

— Да, мы ведем работу, речь идет о 50 машинах, и, возможно, в ближайшее время мы подпишем контракт.

— Что сейчас с проектом нового поколения "Тигров", и как он будет называться?

— Мы открыли ОКР в интересах Минобороны, название которой "Атлет". Не секрет, что "Тигру" уже 10 лет, и за это время мы внесли порядка 700 изменений в конструкцию. Сейчас мы понимаем, что нужно повысить минную стойкость и баллистическую. Это будет более мощный автомобиль, рассчитанный на 10 человек, там будет намного удобнее экипажу.

— Есть ли какие-то новые контракты по поставкам ваших машин за рубеж?

— Есть, но я не хотел бы раскрывать подробностей, чтобы, как говорится, не спугнуть.

— На какой стадии работа над проектом "Бумеранг"?

— Сегодня машина проходит предварительные испытания, каждый день мы проходим пробеговые испытания, ведем стрельбу. Кроме того, на динамическом показе будем стрелять, а еще в динамике покажем БТР-82А с тепловизионным прицелом.

— Кстати, с какого года начнутся поставки в войска БТР-82А с тепловизионным прицелом?

— С 2019 года все БТР будут поставляться с тепловизионным прицелом. Если будет необходимо, мы готовы делать капремонт и ставить на имеющиеся на вооружении бронетранспортеры эти прицелы.

— Расскажите поподробнее про ваш новый медицинский "Тигр".

— Мы за полтора месяца в инициативном порядке сделали эту машину. Этот автомобиль может быть сделан как в бронированном, так и в небронированном исполнении.

Планируем делать его на базе 136-го "Тигра", это пятый класс защиты, который держит попадание пули с термоупрочненным сердечником от автомата Калашникова калибра 7,62 мм. Автомобиль стал выше, там могут размещаться четыре раненых бойца в горизонтальном положении или четыре в сидячем положении, плюс водитель, врач или фельдшер и еще один медицинский работник. Горизонт продаж тоже хорош, сегодня зарубежные коллеги начинают интересоваться.

— Как завершился для компании 2016 год?

— На сегодня я позиционирую компанию на хорошем уровне, мы развиваемся, на нашу продукцию есть спрос, несмотря на непростую политическую ситуацию. Более того, в компанию вошел еще один завод, "Брянский арсенал", и сейчас мы находимся на пути к присоединению "Заволжского завода гусеничных тягачей", решение по которому уже принято, это произойдет в январе-феврале. Мы становимся большим холдингом, который производит бронетехнику.

— Как выполняется программа импортозамещения?

— Современная ситуация нам только помогла развиваться. Сегодня многие вещи освоили сами, и те железяки, которые мы ранее покупали у стран НАТО или Украины, мы освоили в производстве. Мы нарастили новые компетенции и не зависим ни от кого.

Беседовал Алексей Паньшин