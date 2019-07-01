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01.07.2019
bmpd.livejournal.com

Модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ

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Как сообщает "Российская Газета", на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые демонстрируется самая новая версия известного российского бронетранспортера БТР-82 - бронетранспортер БТР-82АТ.

Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

Внешне от более ранних машин модификация АТ отличается наличием комплекта дополнительных отражающих экранов из броневой стали и специальных решеток.

Первые значительно повышают стойкость при попадании пуль таких крупнокалиберных пулеметов как М2, ДШК и "Утес", вторые нейтрализуют действие реактивных гранат ручных и станковых противотанковых гранатометов РПГ-7, СПГ-9, а также зарубежных аналогов.

Боевая машина получила новый комбинированный двухканальный прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером. С его помощью наводчик может эффективно вести огонь из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ днем и ночью.

Теперь в темное время суток можно задействовать тепловизор, он не боится внешних помех и помогает видеть даже замаскированные цели. Также это устройство позволяет обнаруживать противника в дождь, туман и за облаками пыли.

Находящиеся на борту мотострелки получили в свое распоряжение переносной противотанковый ракетный комплекс "Корнет", значительно усиливший их возможности по борьбе с вражескими инженерными сооружениями и тяжелой высокозащищенной бронетехникой.

Боевой расчет 9-10 человек. Мощность дизельного двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Вес обновленной машины теперь составляет 17250 кг.

Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
Корнет
ПКТМ
РПГ-7
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
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