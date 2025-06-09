Войти
Интерфакс-АВН

Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с Россией, заявили в Госдуме

337
0
0
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц.
Источник изображения: @ Christian Marquardt/NurPhoto/Reuters

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков назвал важным обращение главы палаты Вячеслава Володина немецким парламентариям из-за циничных заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца в США; поддержкой Владимира Зеленского Германия втягивает свою страну в конфликт с Россией.

"Сегодня новый канцлер ФРГ Мерц, поддерживая неонацистский режим Зеленского, втягивает Германию в военный конфликт с Россией", - сказал Жуков журналистам в субботу.

По его словам, "нельзя переписывать историю как бы кому этого не хотелось; общеизвестный факт, что именно СССР понес наибольшие потери во Второй Мировой войне и внес решающий вклад в разгром нацистской Германии".

"В этой связи очень важно обращение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина президенту Бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии", - отметил Жуков.

Он выразил надежду, что "парламентарии Германии сделают все, чтобы не допустить повторения истории и не допустить столкновения между нашими странами".

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает "циничным и бессовестным", что Мерц "забыл" упомянуть истинных освободителей Европы от фашизма. "Это глупая, но осознанная ошибка немца, просящего денег для террористического украинского режима", - сказал Калашников журналистам.

Он отметил, что в обращении в Бундестаг Володин напомнил, что на стенах Рейхстага "подписались" наши прадеды и деды, а сегодня их потомки героически борются с неофашистами, выполняя задачи специальной военной операции.

"Мы знаем, что победим, а поддерживающим террористов и неонацистов верхушкам некоторых стран пора бы подумать о своей судьбе", - добавил председатель комитета.

В пятницу Володин направил официальное обращение президенту Бундестага ФРГ, а также лидерам пяти политических фракций парламента Германии. Отмечается, что поводом послужили "циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные