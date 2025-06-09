Роскосмос начнет предоставлять данные ДЗЗ на рыночной основе с осени 2026 года

Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.

Тем самым госкорпорация получит новый и постоянный источник дохода, указал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полноценная рыночная модель предоставления Роскосмосом данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) начнет работу с осени 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

"Начиная с осени следующего года запустим полноценную рыночную модель предоставления данных дистанционного зондирования Земли. Тем самым обеспечим Роскосмосу новый и постоянный источник дохода", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

28 декабря 2024 года Роскосмос и группа компаний "Спутникс" заключили первый в России форвардный контракт по выкупу данных дистанционного зондирования Земли.