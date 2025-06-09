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Разведывательная служба Ирана успешно провела сложную операцию. В результате иранская разведка добыла много секретных израильских документов, включая данные по ядерной программе.

Об этом сообщает местное информагентство IRIB.

Полученные спецслужбой документы содержат информацию о планах и объектах ядерной отрасли Израиля.

Разведывательный аппарат Исламской Республики добыл в Израиле большое количество информации, а также стратегических и конфиденциальных документов, таких как планы и инфраструктура атомной сферы

- отмечает СМИ.

Некоторое время операция держалась в секрете, так как требовалось время, чтобы переправить объемный тайник с документами. Данные о ней обнародовали лишь тогда, когда все данные были успешно доставлены по месту назначения. Примечательно, что секретные документы иранская разведка добыла на территориях, которые Тегеран считает оккупированными израильтянами. Вероятно, речь идет о Палестинской автономии.

Источники агентства утверждают, что объем переданной документации настолько обширен, что на изучение данных, включая фотографии и видеозаписи, потребуется много времени.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, ранее израильские полицейские задержали в городе Нешер двух подозреваемых. Предполагалось, что они замешаны в преступлениях против безопасности страны и связях с иранскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что эти граждане могут иметь отношение к похищению секретных документов.