Источник изображения: topwar.ru
Разведывательная служба Ирана успешно провела сложную операцию. В результате иранская разведка добыла много секретных израильских документов, включая данные по ядерной программе.
Об этом сообщает местное информагентство IRIB.
Полученные спецслужбой документы содержат информацию о планах и объектах ядерной отрасли Израиля.
- отмечает СМИ.
Некоторое время операция держалась в секрете, так как требовалось время, чтобы переправить объемный тайник с документами. Данные о ней обнародовали лишь тогда, когда все данные были успешно доставлены по месту назначения. Примечательно, что секретные документы иранская разведка добыла на территориях, которые Тегеран считает оккупированными израильтянами. Вероятно, речь идет о Палестинской автономии.
Источники агентства утверждают, что объем переданной документации настолько обширен, что на изучение данных, включая фотографии и видеозаписи, потребуется много времени.
Как сообщает иранское агентство Tasnim, ранее израильские полицейские задержали в городе Нешер двух подозреваемых. Предполагалось, что они замешаны в преступлениях против безопасности страны и связях с иранскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что эти граждане могут иметь отношение к похищению секретных документов.