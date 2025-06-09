ВМС США приступают к четвертому этапу испытаний истребителя шестого поколения F/A-XX (F-47)

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В настоящее время ВМС США проводят эксплуатационные испытания двух самолетов шестого поколения F/A-XX, предложенных американским ВПК, пишет издание Defence Industry Europe.

При этом сообщается, что в программе по созданию F/A-XX (F-47) больше не участвует одна из крупнейших американских авиакосмических компаний Lockheed Martin.

По словам авторов издания, предложение компании не удовлетворило требованиям ВМС. После выбытия Lockheed Martin оставшимися претендентами на программу F/A-XX являются Northrop Grumman и Boeing.

F/A-XX разрабатывается для замены в ВМС палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18E/F Super Hornet и палубного самолёта радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Предполагается, что новый самолет будет эксплуатироваться вместе с многофункциональным истребителем-невидимкой пятого поколения F-35C Lightning II.

Отмечается, что ВМС, реализуя эту программу, нацелены на экономически эффективный, гибкий, многоцелевой самолет. В ведомстве хотят, чтобы F/A-XX был быстрее, имел большую дальность, нес более значительную боевую нагрузку, чем его предшественники, а также чтобы он мог управлять до четырех ведомых БПЛА. Кроме того, он должен иметь возможность дозаправки от беспилотных заправщиков MQ-25.