Войти
ТАСС

Рябков: цели для испытаний ракетных комплексов определят исходя из угроз РФ

344
0
0
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Замглавы МИД прокомментировал последние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил западным странам, что Россия будет определять цели для дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности. Об этом он заявил в интервью ТАСС, комментируя последние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву.

"Всем хорошо известна наша принципиальная позиция относительно принятого в ноябре 2024 года решения США и ряда западных стран дать Киеву разрешение на использование их дальнобойных систем для ударов вглубь территории России. Мы неоднократно подчеркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран - производителей этих систем невозможно", - отметил Рябков.

Он уточнил, что речь идет о получении данных спутниковой разведки и наблюдения, внесении полетных заданий и других мероприятиях, проводимых западными военными.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года "четко указал на то, что цели для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности Российской Федерации", напомнил замминистра.

Мерц 26 мая сообщил, что Германия сняла все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. По словам политика, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. Мерц не исключил поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые давно просит Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что заявления Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине.

Полный текст интервью будет опубликован позднее. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные