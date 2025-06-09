Рябков: цели для испытаний ракетных комплексов определят исходя из угроз РФ

Замглавы МИД прокомментировал последние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил западным странам, что Россия будет определять цели для дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности. Об этом он заявил в интервью ТАСС, комментируя последние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву.

"Всем хорошо известна наша принципиальная позиция относительно принятого в ноябре 2024 года решения США и ряда западных стран дать Киеву разрешение на использование их дальнобойных систем для ударов вглубь территории России. Мы неоднократно подчеркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран - производителей этих систем невозможно", - отметил Рябков.

Он уточнил, что речь идет о получении данных спутниковой разведки и наблюдения, внесении полетных заданий и других мероприятиях, проводимых западными военными.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года "четко указал на то, что цели для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности Российской Федерации", напомнил замминистра.

Мерц 26 мая сообщил, что Германия сняла все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. По словам политика, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. Мерц не исключил поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые давно просит Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что заявления Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.