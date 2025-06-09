На верфи Naval Group спущен на воду третий фрегат FDI HN для ВМС Греции

ЦАМТО, 6 июня. Министр обороны Греции Никос Дендиас 4 июня принял участие в официальной церемонии спуска на воду фрегата FDI HN (класс Belharra), "Формион", предназначенного для ВМС Греции.

Как сообщило Министерство национальной обороны Греции, в мероприятии, которое состоялось на верфи Naval Group в Лорьяне, также приняли участие начальник генерального штаба ВС Греции генерал Димитриос Упис и начальник генерального штаба ВМС Греции вице-адмирал Димитриос-Элефтериос Катарас.

"Формион" является третьим из трех многоцелевых фрегатов, заказанных для ВМС Греции. Головной корабль серии, "Кимон", в настоящее время проходит ходовые испытания и, как ожидается, будет передан ВМС Греции в ближайшие месяцы.

Формально технический спуск корабля "Формион" на воду состоялся 28 мая 2025 года, а на следующий день на борт фрегата была установлена 150-тонная интегрированная мачта с модулем разведки и наблюдения (PSIM – Panoramic Sensors and Intelligence Module).

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции в феврале 2022 года одобрил подписание соглашения на закупку во Франции новых многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy) общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.). Представители Министерства обороны Греции и Naval Group подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI HN 24 марта 2022 года. Соглашение содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракты также включают поставку торпед MU90 и ложных целей CANTO.

Как планируется, поставка кораблей будет выполнена в короткие сроки: первого – до конца 2025 года, а второго и третьего – в 2026 году.

Закладка киля головного корабля серии, (F 601) "Кимон", состоялась в октябре 2022 года, спуск на воду – в октябре 2023 года. Ходовые испытания "Кимон" начались недавно и, по информации Naval Group, проходят успешно.

Строительство второго фрегата серии, (F 602) "Неархос", началось в июле 2022 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 2024 года.

Резка первой стали для строительства (F 603) "Формион" началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в апреле 2024 года.

Министерство национальной обороны Греции склоняется к реализации опциона на строительство четвертого корабля серии. Как заявил на церемонии Никос Дендиас, главное управление вооружений МНО Греции практически завершило переговоры о его закупке. Министр 3 июня проинформировал о переговорах комитет по вооружениям парламента Греции. В ходе переговоров стороны достигли договоренности о том, что доля участия предприятий греческой оборонной промышленности в строительстве четвертого фрегата составит 25%.